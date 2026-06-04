Дегтярев назвал главную проблему России перед Олимпиадой-2028

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр спорта Михаил Дегтярев назвал главной проблемой отбор в командных видах спорта на предстоящую Олимпиаду в Лос-Анджелесе.
- Этот вопрос будет решаться ОКР совместно с МОК, добавил он.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости, Андрей Симоненко. Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев в преддверии летней Олимпиады в Лос-Анджелесе назвал главной проблемой отбор в командных видах спорта, а также добавил, что этот вопрос будет решаться ОКР совместно с Международным олимпийским комитетом (МОК).
"Первое, что мы сделали, - провели реформу управления летними видами, она завершена. Видите, Дмитрий Аркадьевич (Мазепин) возглавил мегафедерацию (водных видов), в гимнастике Олег Валентинович Белозеров возглавил федерацию, и это федерации, где дали допуск с флагом и гимном. То же самое можно сказать о борьбе, поздравляю борцов. Мы полностью соответствуем международным стандартам, федерация скейтборда и роллер-спорта объединена тоже, с летом закончили. С лыжами и сноубордом тоже прошли изменения", - сказал Дегтярев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в рамках сессии "Навстречу Олимпиаде-2028".
"В марте 2025 года утвердили комплексную программу подготовки к Лос-Анджелесу, она согласована с ФМБА, с РУСАДА, с федерациями по видам. Сопровождение спортивное, антидопинговое и, кстати, медийное тоже. Всего у нас 42 олимпийских вида спорта, но программа может корректироваться, ближайшая сессия покажет первые наметки, какие дисциплины могут покинуть программу, какие могут быть добавлены, мы в контакте с МОК по этому вопросу", - добавил он.
Олимпийские игры в Лос-Анджелесе пройдут с 14 июля по 30 июля 2028 года. МОК и большинство международных спортивных федераций с 2022 года наложили на российских спортсменов санкции разной степени жесткости. Так, в футболе, легкой атлетике, хоккее и ряде других видов спорта россияне до сих пор не допущены до международных соревнований. При этом МОК в настоящее время рекомендует допускать до международных турниров российских юниоров без ограничений, а взрослых спортсменов из России - в нейтральном статусе.
"По 22 видам спорта до конца года должны начаться отборочные соревнования. Сами знаете, кто допущен, кто с флагом, кто под флагами федераций. Самая большая проблема по отбору - с командными видами, мы решаем с МОК. Юридически к восстановлению ОКР мы готовы, МОК впервые за долгие годы заявил о прогрессе в коммуникации с ОКР - подтверждаю, прогресс есть. Юниоры допущены, процесс идет", - сказал министр.
"Паралимпийский комитет России (ПКР) полностью восстановлен в правах, университетская федерация приняла решение о допуске пока под своим флагом, но это большой прогресс. У нас с начала года 144 раза звучал гимн на разных соревнованиях", - заключил Дегтярев.