Дегтярев назвал главную проблему России перед Олимпиадой-2028

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости, Андрей Симоненко. Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев в преддверии летней Олимпиады в Лос-Анджелесе назвал главной проблемой отбор в командных видах спорта, а также добавил, что этот вопрос будет решаться ОКР совместно с Международным олимпийским комитетом (МОК).