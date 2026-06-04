Силуанов дал прогноз по дефициту бюджета России

Краткий пересказ от РИА ИИ Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что дефицит бюджета РФ по итогам 2026 года будет выше прогноза в 1,6% ВВП.

По словам Силуанова, увеличение дефицита не приведет к существенным изменениям объемов внутренних заимствований.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Дефицит бюджета РФ по итогам 2026 года будет выше прогноза в 1,6% ВВП, но сильно на объеме внутренних заимствований это не скажется, заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Мы будем корректировать параметры текущего года и текущего дефицита. По плану 1,6% ВВП... Есть тенденция к изменению этих параметров", - сказал министр в кулуарах ПМЭФ.

"Он будет корректироваться, несколько возрастет дефицит. Но тем не менее мы видим, что это не должно привести к существенным изменениям объемов внутренних заимствований", - добавил он.