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Силуанов дал прогноз по дефициту бюджета России - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
17:36 04.06.2026
Силуанов дал прогноз по дефициту бюджета России

Силуанов: дефицит бюджета по итогам 2026 года будет выше прогноза

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов на ПМЭФ-2026
Министр финансов РФ Антон Силуанов на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Министр финансов РФ Антон Силуанов на ПМЭФ-2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что дефицит бюджета РФ по итогам 2026 года будет выше прогноза в 1,6% ВВП.
  • По словам Силуанова, увеличение дефицита не приведет к существенным изменениям объемов внутренних заимствований.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Дефицит бюджета РФ по итогам 2026 года будет выше прогноза в 1,6% ВВП, но сильно на объеме внутренних заимствований это не скажется, заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Мы будем корректировать параметры текущего года и текущего дефицита. По плану 1,6% ВВП... Есть тенденция к изменению этих параметров", - сказал министр в кулуарах ПМЭФ.
"Он будет корректироваться, несколько возрастет дефицит. Но тем не менее мы видим, что это не должно привести к существенным изменениям объемов внутренних заимствований", - добавил он.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026ЭкономикаРоссияАнтон Силуанов
 
 
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