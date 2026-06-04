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Николаев: Чувашия подпишет соглашение с фарфоровым заводом - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
23:32 04.06.2026 (обновлено: 23:33 04.06.2026)
Николаев: Чувашия подпишет соглашение с фарфоровым заводом

Олег Николаев: Чувашия подпишет соглашение с Петербургским фарфоровым заводом

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкОлег Николаев
Олег Николаев - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Олег Николаев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Чувашская Республика подпишет соглашение с Санкт-Петербургским императорским фарфоровым заводом на ПМЭФ, рассказал РИА Новости глава Чувашии Олег Николаев.
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"Соглашение будет касаться производства определенной продукции по мотивам "Вышитой карты России", которая сегодня выходит еще на один уровень своего развития. "Вышитая карта" раскрывает национальную идентичность, которая представлена в виде вышитых элементов", – рассказал Николаев.
На Петербургском международном экономическом форуме вышитая карта представлена в обновленном виде, доработанном художником Никасом Сафроновым.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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