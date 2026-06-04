Николаев: Чувашия подпишет соглашение с фарфоровым заводом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Чувашская Республика подпишет соглашение с Санкт-Петербургским императорским фарфоровым заводом на ПМЭФ, рассказал РИА Новости глава Чувашии Олег Николаев.
"Соглашение будет касаться производства определенной продукции по мотивам "Вышитой карты России", которая сегодня выходит еще на один уровень своего развития. "Вышитая карта" раскрывает национальную идентичность, которая представлена в виде вышитых элементов", – рассказал Николаев.
На Петербургском международном экономическом форуме вышитая карта представлена в обновленном виде, доработанном художником Никасом Сафроновым.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.