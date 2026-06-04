Николаев: Чувашия подпишет соглашение с фарфоровым заводом

"Соглашение будет касаться производства определенной продукции по мотивам "Вышитой карты России", которая сегодня выходит еще на один уровень своего развития. "Вышитая карта" раскрывает национальную идентичность, которая представлена в виде вышитых элементов", – рассказал Николаев.