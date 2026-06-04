Число турпоездок по России за январь-апрель выросло, заявил Чернышенко

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Число туристических поездок по России за январь-апрель 2026 года выросло по сравнению с аналогичным периодом 2025 года более чем на 7% и составило более 26 миллионов, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.