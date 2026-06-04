Рейтинг@Mail.ru
Число турпоездок по России за январь-апрель выросло, заявил Чернышенко - РИА Новости, 04.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
12:44 04.06.2026
Число турпоездок по России за январь-апрель выросло, заявил Чернышенко

Чернышенко: число турпоездок по РФ за январь-апрель составило более 26 миллионов

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПассажиры в аэропорту в Москве
Пассажиры в аэропорту в Москве - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Пассажиры в аэропорту в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число туристических поездок по России за январь — апрель 2026 года выросло более чем на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составило более 26 миллионов.
  • В 2025 году россияне совершили порядка 92 миллионов поездок по стране, что на 2,2% больше, чем годом ранее.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Число туристических поездок по России за январь-апрель 2026 года выросло по сравнению с аналогичным периодом 2025 года более чем на 7% и составило более 26 миллионов, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Внутренний туристический поток в России растет. Число турпоездок за январь-апрель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло более чем на 7% - на 7,28% и составило более 26 миллионов - 26,7 миллиона турпоездок", - сказал Чернышенко.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Беглов раскрыл, туристы из каких стран чаще всего приезжают в Петербург
3 июня, 10:38
Он отметил, что в 2025 году россияне совершили порядка 92 миллионов поездок по стране, что на 2,2% больше, чем годом ранее.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Чемоданы жительницы Швейцарии на пограничном контроле - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
Туристка вернулась из отпуска с 55 чемоданами и шокировала пограничников
1 июня, 18:07
 
ПМЭФ-2026РоссияДмитрий Чернышенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала