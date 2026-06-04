Число турпоездок по России за январь-апрель выросло, заявил Чернышенко

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число туристических поездок по России за январь — апрель 2026 года выросло более чем на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составило более 26 миллионов.
- В 2025 году россияне совершили порядка 92 миллионов поездок по стране, что на 2,2% больше, чем годом ранее.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Число туристических поездок по России за январь-апрель 2026 года выросло по сравнению с аналогичным периодом 2025 года более чем на 7% и составило более 26 миллионов, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Внутренний туристический поток в России растет. Число турпоездок за январь-апрель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло более чем на 7% - на 7,28% и составило более 26 миллионов - 26,7 миллиона турпоездок", - сказал Чернышенко.
Он отметил, что в 2025 году россияне совершили порядка 92 миллионов поездок по стране, что на 2,2% больше, чем годом ранее.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.