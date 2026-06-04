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Россия нарастила импорт кубинских товаров в 2025 году, заявил Чернышенко - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
09:23 04.06.2026
Россия нарастила импорт кубинских товаров в 2025 году, заявил Чернышенко

Чернышенко: Россия нарастила импорт кубинских товаров на 20% в 2025 году

© AP Photo / Ramon EspinosaЛюди с кубинскими флагами в Гаване
Люди с кубинскими флагами в Гаване - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© AP Photo / Ramon Espinosa
Люди с кубинскими флагами в Гаване. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия нарастила импорт кубинских товаров на 20% в 2025 году.
  • Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сделал заявление на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Россия нарастила импорт кубинских товаров на 20% в 2025 году, заявил в обращении к участникам бизнес-диалога "Россия-Куба" на ПМЭФ вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"По итогам прошлого года Россия нарастила импорт из Кубы на 20%", - сказал он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Флаг Кубы - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026ЭкономикаКубаРоссияДмитрий Чернышенко
 
 
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