Россия нарастила импорт кубинских товаров в 2025 году, заявил Чернышенко

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия нарастила импорт кубинских товаров на 20% в 2025 году.
- Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сделал заявление на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Россия нарастила импорт кубинских товаров на 20% в 2025 году, заявил в обращении к участникам бизнес-диалога "Россия-Куба" на ПМЭФ вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.