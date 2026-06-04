Россия нарастила импорт кубинских товаров в 2025 году, заявил Чернышенко

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Россия нарастила импорт кубинских товаров на 20% в 2025 году, заявил в обращении к участникам бизнес-диалога "Россия-Куба" на ПМЭФ вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.