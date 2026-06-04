"Cбер": ИИ становится главным фактором роста капитализации компаний

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Технологии и искусственный интеллект (ИИ) становятся главным фактором роста капитализации компаний в России, рассказал зампредседателя правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Российский рынок остается одним из самых недооцененных среди мировых фондовых рынков. При этом сегодня инвесторы все чаще оценивают не только текущие финансовые результаты компаний, но и их способность обеспечивать рост в будущем. Главным фактором такого роста становятся технологии и искусственный интеллект", – сказал он.

Топ-менеджер отметил, что компании, которые смогут быстрее других интегрировать искусственный интеллект в ключевые бизнес-процессы, будут иметь дополнительные преимущества как с точки зрения эффективности, так и инвестиционной привлекательности.

Он добавил, что несмотря на высокую дивидендную доходность и сильные результаты многих российских компаний, в особенности финансового сектора, российский рынок продолжает торговаться со значительным дисконтом по отношению к международным аналогам.

Так, прогнозная дивидендная доходность российского рынка на 2026 год составляет около 7,8%, что заметно выше многих зарубежных площадок, уточнил Скворцов.

При этом разрыв в оценке по мультипликатору P/E между индексом Мосбиржи и индексом MSCI World после 2022 года увеличился до 80–85% против 60–65% ранее, добавил топ-менеджер.

Он отметил, что следующим этапом развития российского фондового рынка должно стать расширение долгосрочных инвестиций и инструментов профессионального управления капиталом, что будет способствовать повышению устойчивости рынка и росту его инвестиционной привлекательности.