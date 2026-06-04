Сильная магнитная буря начнется на Земле вечером, предупредили ученые

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вечером в четверг начнется сильная и продолжительная магнитная буря категории G3.
- Причина бури — приход к Земле нескольких облаков плазмы, выброшенных Солнцем в результате серии сильных вспышек.
- Из-за больших размеров и направления движения выброшенного газового облака возможность избежать встречи с ним практически отсутствует.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Сильная и продолжительная магнитная буря начнется на Земле вечером в четверг, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Начало сильной и продолжительной магнитной бури категории G3 ожидается уже сегодня вечером по московскому времени в результате прихода к Земле сразу нескольких (двух или трех) облаков плазмы, выброшенных вчера Солнцем в направлении Земли в результате серии сильных вспышек", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.
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Отмечается, что, несмотря на разницу почти в 10 часов между первым и последним взрывами, буря будет иметь непрерывный характер. Это произойдет из-за того, что, согласно расчетам, более поздние выбросы солнечного вещества по пути к Земле должны догнать выброшенные ранее плазменные облака и образовать единую структуру размером около 200 миллионов километров.
"При таких размерах и направлении движения выброшенного газового облака возможность избежать встречи с ним практически отсутствует (математические модели считают такую вероятность равной нулю), но на практике такие случаи бывали", - рассказали ученые.