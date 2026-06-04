Сильная магнитная буря начнется на Земле вечером, предупредили ученые

Отмечается, что, несмотря на разницу почти в 10 часов между первым и последним взрывами, буря будет иметь непрерывный характер. Это произойдет из-за того, что, согласно расчетам, более поздние выбросы солнечного вещества по пути к Земле должны догнать выброшенные ранее плазменные облака и образовать единую структуру размером около 200 миллионов километров.