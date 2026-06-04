Бречалов на полях ПМЭФ подписал ряд важных для Удмуртии инвестпроектов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов на полях Петербургского международного экономического форума подписал ряд важных для региона инвестпроектов и обсудил торгово-экономическое сотрудничество с представителями Казахстана и Индии, сообщает его пресс-служба.

« "Глава Удмуртии Александр Бречалов и генеральный директор компании " Т Плюс " Павел Сниккарс заключили соглашение на полях ПМЭФ о развитии детско-юношеского и адаптивного баскетбола, обсудили подготовку к отопительному периоду в Ижевске и дальнейшую модернизацию тепловой инфраструктуры города, включая оперативное взаимодействие по конкретным ремонтам", - говорится в сообщении.

Еще одно соглашение по созданию единой производственно-логистической системы и производству туристических автобусов глава региона подписал с компанией "Камаэкспорт".

"Мы планомерно повышаем уровень сервиса гостеприимства. Расширяем номерной фонд. При поддержке федерального бюджета с 2022 года у нас появилось порядка 300 новых номеров только в модульных домиках. За 4 года турпоток в Удмуртии вырос в 4 раза. Сборка современных автобусов для путешественников – это наш вклад в развитие внутреннего туризма страны", - сказал на подписании Александр Бречалов.

Он добавил, что новые автобусы будут отличаться повышенным уровнем комфорта и безопасности, что необходимо для длительных переездов организованных групп.

"Подписано соглашение о сотрудничестве с ассоциацией коноплеводов и переработчиков конопли для возрождения традиций выращивания и переработки технической конопли", - рассказали в пресс-службе.

Ассоциация уже ищет инвесторов, готовых вложиться в проект по возделыванию технической конопли в Удмуртии, построить под руководством организации комплекс по глубокой переработке сырья и заняться сбытом продукции. Сейчас ассоциация готова обучить заинтересованных технологиям переработки на своих опытных площадках в Татарстане, поясняет пресс-служба.

"Техническая конопля - высокомаржинальная культура. С одного гектара можно получить сырье для десятков продуктов - от растительного масла до целлюлозы и стройматериалов. Пока в стране эта ниша достаточно свободная, а спрос на экологичную продукцию растет. У Удмуртии есть и исторический опыт, и возможности, чтобы эту нишу занять. Новое производство по глубокой переработке этой культуры даст дополнительные поступления в бюджет за счет выпуска товаров с высокой добавленной стоимостью, позволит развивать село и создавать новые рабочие места, а также вовлекать в оборот земли сельхозназначения", — сказал глава Удмуртии.

В пресс-службе сообщили, что Бречалов обсудил сотрудничество, в том числе торгово-экономическое, с представителями Казахстана Индии . Среди поднятых тем: расширение экспортных возможностей удмуртских предприятий, промышленная кооперация и новые направления делового партнерства.

Бречалов представил зарубежным партнерам новые точки роста для развития экспорта. Среди них - продукция Ижевского завода тепловой техники, выпускающего современные интерьерные инфракрасные обогреватели по технологии HeatGlass, а также широкую линейку теплового оборудования. Такая продукция может быть востребована как в промышленной, так и в жилой инфраструктуре Казахстана, сообщили в пресс-службе.