"Это бред": Бородюк разнес ван дер Варта за слова о допинге России

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости, Олег Богатов. Слова экс-полузащитника сборной Нидерландов по футболу Рафаэла ван дер Варта о том, что сборная России могла обыграть "оранжевых" в четвертьфинале чемпионата Европы - 2008 благодаря допингу являются полным бредом, человеку надо проверить состояние своего здоровья, заявил РИА Новости бывший тренер национальной команды Александр Бородюк.