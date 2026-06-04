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"Это бред": Бородюк разнес ван дер Варта за слова о допинге России - РИА Новости Спорт, 04.06.2026
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Футбол
 
12:33 04.06.2026 (обновлено: 14:24 04.06.2026)
"Это бред": Бородюк разнес ван дер Варта за слова о допинге России

Бородюк назвал бредом слова ван дер Варта о допинге россиян на Евро-2008

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкАлександр Бородюк
Александр Бородюк - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Александр Бородюк. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший тренер сборной России Александр Бородюк назвал бредом слова экс-полузащитника сборной Нидерландов Рафаэла ван дер Варта о том, что сборная России могла обыграть команду Нидерландов в четвертьфинале чемпионата Европы — 2008 благодаря допингу.
  • Сборная России на Евро-2008 завоевала бронзовые медали, обыграв команду Нидерландов в четвертьфинале в дополнительное время со счетом 3:1.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости, Олег Богатов. Слова экс-полузащитника сборной Нидерландов по футболу Рафаэла ван дер Варта о том, что сборная России могла обыграть "оранжевых" в четвертьфинале чемпионата Европы - 2008 благодаря допингу являются полным бредом, человеку надо проверить состояние своего здоровья, заявил РИА Новости бывший тренер национальной команды Александр Бородюк.
Сборная России на Евро-2008 добилась своего наивысшего достижения в современной истории, завоевав бронзовые медали. В четвертьфинале команда под руководством Гуса Хиддинка обыграла команду Нидерландов в дополнительное время со счетом 3:1.
"Это бред. Пусть ван дер Варт пройдет диспансеризацию и научится достойно проигрывать", - сказал Бородюк, оценивая заявление нидерландца.
Эпизод из матча Россия - Нидерланды на чемпионате Европы 2008 по футболу - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Ван дер Варт оправдал поражение от россиян на ЧЕ-2008 допинговым скандалом
3 июня, 22:47
 
ФутболСпортНидерландыРоссияАлександр БородюкГус Хиддинк
 
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