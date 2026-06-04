Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший тренер сборной России Александр Бородюк назвал бредом слова экс-полузащитника сборной Нидерландов Рафаэла ван дер Варта о том, что сборная России могла обыграть команду Нидерландов в четвертьфинале чемпионата Европы — 2008 благодаря допингу.
- Сборная России на Евро-2008 завоевала бронзовые медали, обыграв команду Нидерландов в четвертьфинале в дополнительное время со счетом 3:1.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости, Олег Богатов. Слова экс-полузащитника сборной Нидерландов по футболу Рафаэла ван дер Варта о том, что сборная России могла обыграть "оранжевых" в четвертьфинале чемпионата Европы - 2008 благодаря допингу являются полным бредом, человеку надо проверить состояние своего здоровья, заявил РИА Новости бывший тренер национальной команды Александр Бородюк.
Сборная России на Евро-2008 добилась своего наивысшего достижения в современной истории, завоевав бронзовые медали. В четвертьфинале команда под руководством Гуса Хиддинка обыграла команду Нидерландов в дополнительное время со счетом 3:1.
"Это бред. Пусть ван дер Варт пройдет диспансеризацию и научится достойно проигрывать", - сказал Бородюк, оценивая заявление нидерландца.