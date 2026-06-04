Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что император Александр II оказал поддержку президенту США Аврааму Линкольну в борьбе против рабства.
- Мария Захарова прокомментировала обвинения в адрес России о вмешательстве во внутренние дела США.
- Захарова отметила, что исторический факт поддержки Россией США в период гражданской войны не получает должного внимания.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Император Александр II оказал поддержку президенту США Аврааму Линкольну в борьбе против рабства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости на ПМЭФ, комментируя постоянно звучащие в Штатах обвинения в адрес России о вмешательстве во внутренние дела.
"Вот нас все время Соединенные Штаты Америки обвиняли в том, что мы вмешивались в их чуть ли не выборы, внутренние дела, в их повестку. Я думаю, сейчас это, наверное, прозвучит сенсационно, но я хочу сказать, что да, были такие моменты в нашей истории. Например, Александр II оказал поддержку, не поверите, президенту Линкольну", - сказала она.
"Почему же они не вспоминают о том, как мы вмешивались, как мы помогали по-настоящему освободить тех людей, которых они не просто эксплуатировали, а просто уничтожали. И вот этот факт исторический почему-то не подсвечивается. Зато бесконечно ищут руку Кремля, российских хакеров пресловутых, ну и медведей, которые теперь уже ходят не только, как вы знаете, по улице в Москве, но, видимо, еще и пробираются туда, за океан", - заключила она.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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