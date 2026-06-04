Захарова напомнила о помощи Александра II в борьбе против рабства в США

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Император Александр II оказал поддержку президенту США Аврааму Линкольну в борьбе против рабства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости на ПМЭФ, комментируя постоянно звучащие в Штатах обвинения в адрес России о вмешательстве во внутренние дела.