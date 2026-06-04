Россия и Индия могут создать полигон для тестов беспилотных технологий

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Россия и Индия могут создать совместный "полигон" для проведения тестов в сфере беспилотных технологий, заявил президент Индийского бизнес-альянса (IBA) в России Сэмми Котвани на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам Котвани, объединяя усилия стороны могут создавать совместные платформы и пилотные проекты, а также объекты интеллектуальной собственности, что особенно важно когда речь заходит о беспилотных технологиях.