Россия и Индия могут создать полигон для тестов беспилотных технологий

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия и Индия могут создать совместный полигон для проведения тестов в сфере беспилотных технологий.
- Индийская инфраструктура и законодательство подходят для проведения пилотных проектов и сертификации в сфере кибербезопасности.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Россия и Индия могут создать совместный "полигон" для проведения тестов в сфере беспилотных технологий, заявил президент Индийского бизнес-альянса (IBA) в России Сэмми Котвани на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
"Крайне важно, чтобы мы создали собственную "песочницу" для проведения тестов в сфере беспилотных технологий, использования сенсоров и дронов. Это должен быть особый полигон, который мы можем использовать совместно и внедрять в Индии", - сказал Котвани в ходе сессии ПМЭФ "Как закаляется бизнес: международная кооперация – мотор для глобальных проектов технологического лидерства и завоевания новых рынков".
Спикер отметил, что индийская инфраструктура и индийское законодательство идеально подходят для этих целей. Это не просто "прекрасная среда" для проведения пилотных проектов, Индия также обладает всем необходимым для сертификации в сфере кибербезопасности, а также для проведения соответствующих проверок и внедрения стандартов, отметил Котвани.
Он также подчеркнул, что Россия обладает превосходными инженерными компетенциями, системами контроля и управления, а также обширными человеческими талантами. В свою очередь, у Индии есть необходимый масштаб, цифровые возможности, а также одна из крупнейших инфраструктурных программ.
По словам Котвани, объединяя усилия стороны могут создавать совместные платформы и пилотные проекты, а также объекты интеллектуальной собственности, что особенно важно когда речь заходит о беспилотных технологиях.