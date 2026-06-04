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Россия и Индия могут создать полигон для тестов беспилотных технологий - РИА Новости, 04.06.2026
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10:13 04.06.2026 (обновлено: 10:28 04.06.2026)
Россия и Индия могут создать полигон для тестов беспилотных технологий

Котвани: Россия и Индия могут создать полигон для тестирования беспилотников

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкФлаги России и Индии
Флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия и Индия могут создать совместный полигон для проведения тестов в сфере беспилотных технологий.
  • Индийская инфраструктура и законодательство подходят для проведения пилотных проектов и сертификации в сфере кибербезопасности.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Россия и Индия могут создать совместный "полигон" для проведения тестов в сфере беспилотных технологий, заявил президент Индийского бизнес-альянса (IBA) в России Сэмми Котвани на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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"Крайне важно, чтобы мы создали собственную "песочницу" для проведения тестов в сфере беспилотных технологий, использования сенсоров и дронов. Это должен быть особый полигон, который мы можем использовать совместно и внедрять в Индии", - сказал Котвани в ходе сессии ПМЭФ "Как закаляется бизнес: международная кооперация – мотор для глобальных проектов технологического лидерства и завоевания новых рынков".
Спикер отметил, что индийская инфраструктура и индийское законодательство идеально подходят для этих целей. Это не просто "прекрасная среда" для проведения пилотных проектов, Индия также обладает всем необходимым для сертификации в сфере кибербезопасности, а также для проведения соответствующих проверок и внедрения стандартов, отметил Котвани.
Он также подчеркнул, что Россия обладает превосходными инженерными компетенциями, системами контроля и управления, а также обширными человеческими талантами. В свою очередь, у Индии есть необходимый масштаб, цифровые возможности, а также одна из крупнейших инфраструктурных программ.
По словам Котвани, объединяя усилия стороны могут создавать совместные платформы и пилотные проекты, а также объекты интеллектуальной собственности, что особенно важно когда речь заходит о беспилотных технологиях.
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ПМЭФ-2026ТехнологииРоссияИндияСэмми КотваниВ мире
 
 
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