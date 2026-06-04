ПВО ночью уничтожила 20 БПЛА в Воронежской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО уничтожили 20 беспилотников в Воронежской области.
- По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Силы ПВО ночью уничтожили 20 беспилотников в Воронежской области, заявил губернатор Александр Гусев.
"Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над одним городским округом и восемью районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 20 беспилотных летательных аппаратов", - написал Гусев в канале на платформе "Макс".
Он уточнил, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
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