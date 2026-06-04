Два отеля откроются в бывших "Крестах" в Петербурге, заявил Беглов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Два отеля откроются на территории бывшего следственного изолятора "Кресты" в Санкт-Петербурге, где будет создано общественно-культурное и деловое пространство, сообщил губернатор города Александр Беглов.

По информации пресс-службы администрации губернатора, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в присутствии Беглова были заключены соглашения об участии гостиничного бизнеса в развитии городской сферы туризма и гостеприимства. Один из ведущих гостиничных операторов России откроет сразу два отеля в комплексе бывшего следственного изолятора "Кресты" на Арсенальной набережной.

"Утром мы уже подписали соглашение о создании в "Крестах" современного общественно-культурного и делового комплекса. Теперь делаем следующий шаг – наполняем проект конкретным содержанием, определяем первых резидентов нового кластера. Поток туристов в Петербурге растет. Нам нужны новые проекты в сфере туристской инфраструктуры, комфортные условия для наших гостей. Такая работа всегда ускоряет развитие мегаполиса и обеспечивает поступление дополнительных доходов в петербургский бюджет. Поэтому для нас сегодняшние договоренности имеют стратегическое значение", – сказал Беглов.

Он отметил, что "Кресты" – неотъемлемая часть истории Петербурга. Перед участниками проекта по реконструкции бывшего следственного изолятора стоит непростая задача – сохранить его архитектурные особенности и "память места", но при этом вернуть эту территорию городу и людям.

По словам Беглова, заключенные сегодня соглашения будут способствовать укреплению позиций города как одного из ключевых туристических центров страны.