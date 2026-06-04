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Два отеля откроются в бывших "Крестах" в Петербурге, заявил Беглов - РИА Новости, 04.06.2026
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23:29 04.06.2026
Два отеля откроются в бывших "Крестах" в Петербурге, заявил Беглов

Беглов: в Петербурге откроются 2 отеля в бывших "Крестах"

© Фото : предоставлено пресс-службой администрации губернатора Санкт-ПетербургаГубернатор Санкт-Петербрга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербрга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : предоставлено пресс-службой администрации губернатора Санкт-Петербурга
Губернатор Санкт-Петербрга Александр Беглов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Два отеля откроются на территории бывшего следственного изолятора "Кресты" в Санкт-Петербурге, где будет создано общественно-культурное и деловое пространство, сообщил губернатор города Александр Беглов.
По информации пресс-службы администрации губернатора, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в присутствии Беглова были заключены соглашения об участии гостиничного бизнеса в развитии городской сферы туризма и гостеприимства. Один из ведущих гостиничных операторов России откроет сразу два отеля в комплексе бывшего следственного изолятора "Кресты" на Арсенальной набережной.
"Утром мы уже подписали соглашение о создании в "Крестах" современного общественно-культурного и делового комплекса. Теперь делаем следующий шаг – наполняем проект конкретным содержанием, определяем первых резидентов нового кластера. Поток туристов в Петербурге растет. Нам нужны новые проекты в сфере туристской инфраструктуры, комфортные условия для наших гостей. Такая работа всегда ускоряет развитие мегаполиса и обеспечивает поступление дополнительных доходов в петербургский бюджет. Поэтому для нас сегодняшние договоренности имеют стратегическое значение", – сказал Беглов.
Он отметил, что "Кресты" – неотъемлемая часть истории Петербурга. Перед участниками проекта по реконструкции бывшего следственного изолятора стоит непростая задача – сохранить его архитектурные особенности и "память места", но при этом вернуть эту территорию городу и людям.
По словам Беглова, заключенные сегодня соглашения будут способствовать укреплению позиций города как одного из ключевых туристических центров страны.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
Культурный кластер появится в бывших "Крестах" в Петербурге
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Санкт-ПетербургАлександр БегловРоссия
 
 
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