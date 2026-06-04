"Нью-Йорк" обыграл "Сан-Антонио" на старте финала НБА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Нью-Йорк Никс» обыграл «Сан-Антонио Сперс» со счетом 105:95 в первом матче финальной серии НБА.
- Джейлен Брансон из «Нью-Йорк Никс» набрал больше всех очков — 30, а Карл-Энтони Таунс оформил дабл-дабл (18 очков, 12 подборов).
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. "Нью-Йорк Никс" на выезде обыграл "Сан-Антонио Сперс" в первом матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
04 июня 2026 • начало в 03:30
Завершен
Встреча в Сан-Антонио завершилась со счетом 105:95 (19:27, 29:28, 28:21, 29:19) в пользу гостей, в составе которых больше всех очков набрал Джейлен Брансон (30), также дабл-дабл оформил Карл-Энтони Таунс (18 очков, 12 подборов). У "Сан-Антонио" самым результативным игроком стал записавший на свой счет дабл-дабл Виктор Вембаньяма (26 очков, 12 подборов), также 16 очков и 10 подборов в активе Джулиана Шэмпени.
Всего "Нью-Йорк" восемь раз выходил в финал НБА и дважды становился чемпионом лиги - в 1970 и 1973 годах. "Сан-Антонио" шесть раз выходил в финал лиги и пять раз выигрывал главный трофей сезона - в 1999, 2003, 2005, 2007 и 2014 годах.