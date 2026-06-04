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Банк развития ШОС должен стать независимым инструментом, заявил Катырин - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
15:01 04.06.2026 (обновлено: 15:02 04.06.2026)
Банк развития ШОС должен стать независимым инструментом, заявил Катырин

РИА Новости: Катырин заявил, что Банк развития ШОС будет рабочим инструментом

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин
Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Катырин заявил, что Банк развития ШОС необходим странам организации для финансирования совместных проектов.
  • По его словам, важно минимизировать риски внешнего давления и учесть опыт других международных финансовых институтов при создании банка, чтобы он не зависел от внешней политической и санкционной конъюнктуры.
  • Глава ТПП подчеркнул сложность задачи создания Банка из-за различий в национальном законодательстве стран организации.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Банк развития ШОС необходим странам организации для финансирования совместных проектов, однако при его создании важно минимизировать риски внешнего давления и учесть опыт других международных финансовых институтов, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.
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"Банк развития ШОС, конечно, все ждут. Он очень нужен. Но он должен быть рабочим инструментом", - сказал он в кулуарах сессии, посвященной 25-летию ШОС на ПМЭФ.
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По его словам, будущий банк не должен зависеть от внешней политической и санкционной конъюнктуры.
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"Он не должен быть таким зависимым от конъюнктуры, которую создают американцы или европейцы. Нужно постараться сделать инструмент, который будет реально работать", - отметил глава ТПП РФ.
Катырин подчеркнул, что создание Банка развития ШОС остается сложной задачей и по причине различий в национальном законодательстве стран организации.
При этом, по словам президента ТПП РФ, интерес к такому финансовому институту очевиден, поскольку он может стать источником инвестиций и механизмом поддержки совместных проектов.
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"Каждый видит в банке возможность получать инвестиции и финансировать проекты. Поэтому тема непростая. Россия уже не хочет наступать на те же грабли: создать банк, вложиться, а потом столкнуться с санкциями, вторичными или третичными ограничениями и в итоге не иметь возможности пользоваться этим инструментом", - добавил Катырин.
Отвечая на вопрос о возможных сроках создания банка, президент ТПП РФ заметил, что прогнозировать их пока сложно.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026ЭкономикаРоссияСергей КатыринШОСТоргово-промышленная палата РФБанк "Развитие"
 
 
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