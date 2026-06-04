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На Западе сделали заявление после атаки ВСУ на Санкт-Петербург - РИА Новости, 04.06.2026
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04:20 04.06.2026 (обновлено: 10:34 04.06.2026)
На Западе сделали заявление после атаки ВСУ на Санкт-Петербург

Меркурис: атака ВСУ на Санкт-Петербург не принесет никаких результатов

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкВид на Санкт-Петербург
Вид на Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Вид на Санкт-Петербург. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Атака ВСУ на Санкт-Петербург не имела смысла с военной точки зрения, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.
  • По словам эксперта, целью атаки было привлечение внимания западных СМИ и отвлечение внимания населения Украины от внутренних проблем.
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Атака ВСУ на Санкт-Петербург не имела никакого смысла с военной точки зрения, заявил в эфире своего YouTube-канала британский военный аналитик Александр Меркурис.
"Принесет ли эта атака какие-либо изменения? Вызовет ли какие-нибудь перемены политики России? Я бы сказал: нет", — отметил эксперт.
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