Краткий пересказ от РИА ИИ
- Атака ВСУ на Санкт-Петербург не имела смысла с военной точки зрения, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.
- По словам эксперта, целью атаки было привлечение внимания западных СМИ и отвлечение внимания населения Украины от внутренних проблем.
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Атака ВСУ на Санкт-Петербург не имела никакого смысла с военной точки зрения, заявил в эфире своего YouTube-канала британский военный аналитик Александр Меркурис.
"Принесет ли эта атака какие-либо изменения? Вызовет ли какие-нибудь перемены политики России? Я бы сказал: нет", — отметил эксперт.
Вчера пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга сообщила, что объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах Петербурга были атакованы БПЛА ранним утром в среду, пострадали несколько человек.
СМИ: у Киева появился новый враг вместо Венгрии
Вчера, 03:03
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что работа Петербургского международного экономического форума идет своим чередом, несмотря на попытки киевского режима наносить удары по городу.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.