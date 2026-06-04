Президент Филиппин посетит саммит Россия – АСЕАН в Казани

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший примет участие в саммите Россия — АСЕАН в Казани.
- Посол Филиппин в России Игор Байлен заявил, что предстоящая встреча на высшем уровне придаст дополнительный импульс сотрудничеству между Россией и Филиппинами.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший примет участие в саммите Россия-АСЕАН в Казани, который станет новой вехой в развитии российско-филиппинских отношений, заявил посол Филиппин в России Игор Байлен на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Президент Маркос и его сын будут присутствовать в Казани. И господин Путин также отмечал важность проведения этого саммита", — заявил дипломат.
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По словам Байлена, предстоящая встреча на высшем уровне должна придать дополнительный импульс сотрудничеству между двумя странами.
"Этот саммит в Казани будет очередной вехой в развитии наших отношений", — подчеркнул посол.
Он отметил, что участие руководителей государств будет способствовать укреплению деловых связей, развитию экономики и сотрудничества в сфере продовольственной безопасности.
"Участие первых лиц государств будет способствовать ускорению развития деловых отношений, будет способствовать развитию экономики, продовольственной безопасности и сделает наш мир лучше", — заявил Байлен.
Россия и АСЕАН в 2026 году отмечают 30-летие отношений диалогового партнерства. Памятный саммит Россия-АСЕАН запланирован на 18 июня.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.