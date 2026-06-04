Аршавин жестко ответил ван дер Варту на обвинения в допинге

«

"То, как я бегал в этом матче, для меня самого удивительно. Они в группе разнесли всех, у них была группа смерти, они Францию и Италию обыграли, а на третью игру вышли вторым составом. В футболе почему редко бывает допинг: я не знаю, какой допинг должен быть для футболистов. У нас не цикличный вид спорта. Ты не можешь постоянно есть какие-то препараты для выносливости", - сказал Аршавин в видео на YouTube-канале Fonbet.