Аршавин жестко ответил ван дер Варту на обвинения в допинге

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Андрей Аршавин ответил на намек Рафаэла ван дер Варта о возможном употреблении допинга россиянами на чемпионате Европы — 2008.
- Сборная России на Евро-2008 завоевала бронзовые медали, обыграв в четвертьфинале сборную Нидерландов.
- Аршавин заявил, что не представляет, каким должен быть допинг для футболистов, учитывая особенности вида спорта.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Бронзовый призер чемпионата Европы - 2008 Андрей Аршавин ответил на намек со стороны экс-полузащитника сборной Нидерландов Рафаэла ван дер Варта на возможное употребление допинга россиянами на том турнире, заявив, что не представляет, каким должен быть допинг для футболистов, учитывая особенности вида спорта.
Сборная России на Евро-2008 добилась своего наивысшего достижения в современной истории, завоевав бронзовые медали. В четвертьфинале команда Гуса Хиддинка обыграла сборную Нидерландов в дополнительное время со счетом 3:1. В июне ван дер Варт намекнул, что российские футболисты могли обыграть "оранжевых" благодаря допингу.
«
"То, как я бегал в этом матче, для меня самого удивительно. Они в группе разнесли всех, у них была группа смерти, они Францию и Италию обыграли, а на третью игру вышли вторым составом. В футболе почему редко бывает допинг: я не знаю, какой допинг должен быть для футболистов. У нас не цикличный вид спорта. Ты не можешь постоянно есть какие-то препараты для выносливости", - сказал Аршавин в видео на YouTube-канале Fonbet.