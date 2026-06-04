Степашин призвал Пашиняна думать о будущем Армении

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший премьер-министр России Сергей Степашин заявил, что Никол Пашинян должен думать о будущем страны, а не только о своем, комментируя планы Армении вступить в Евросоюз.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян должен думать о будущем страны, а не только о своем, заявил журналистам бывший премьер-министр России Сергей Степашин.
"Давайте посмотрим, как пройдут выборы", - добавил Степашин.
Весной 2025 года в Армении был принят закон о намерении республики вступить в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало стране членство. Премьер Армении заявлял, что Ереван осознает несовместимость одновременного членства республики в ЕС и ЕАЭС, но страна будет соотносить свою повестку с обоими объединениями до тех пор, пока это возможно.
Как отмечал президент РФ Владимир Путин, Армении стоит как можно раньше определиться по участию в ЕС или ЕАЭС, тогда возможен путь "мягкого и интеллигентного развода". Ситуация вокруг Армении обсуждалась на саммите ЕАЭС. Лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии приняли 29 мая совместное заявление, в котором указывается, что они разделяют позицию о необходимости проведения в Армении общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС.
Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. Граждане страны изберут новый состав парламента на пять лет.
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