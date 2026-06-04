Рейтинг@Mail.ru
Степашин призвал Пашиняна думать о будущем Армении - РИА Новости, 04.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:50 04.06.2026
Степашин призвал Пашиняна думать о будущем Армении

Степашин: Пашинян должен думать о будущем Армении, а не только о своем

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкСергей Степашин
Сергей Степашин - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Сергей Степашин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший премьер-министр России Сергей Степашин заявил, что Никол Пашинян должен думать о будущем страны, а не только о своем, комментируя планы Армении вступить в Евросоюз.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян должен думать о будущем страны, а не только о своем, заявил журналистам бывший премьер-министр России Сергей Степашин.
"Мы уже предлагали провести референдум в Армении по поводу присоединения или неприсоединения к ЕС. Посмотрим что будет дальше. Но Пашинян должен думать о будущем Армении, а не только о своем", - сказал Степашин, комментируя планы Армении вступить в Евросоюз.
Мария Захарова на ПМЭФ- 2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
Россия не собирается оплачивать дорогу Армении в ЕС, заявила Захарова
Вчера, 12:24
"Давайте посмотрим, как пройдут выборы", - добавил Степашин.
Весной 2025 года в Армении был принят закон о намерении республики вступить в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало стране членство. Премьер Армении заявлял, что Ереван осознает несовместимость одновременного членства республики в ЕС и ЕАЭС, но страна будет соотносить свою повестку с обоими объединениями до тех пор, пока это возможно.
Как отмечал президент РФ Владимир Путин, Армении стоит как можно раньше определиться по участию в ЕС или ЕАЭС, тогда возможен путь "мягкого и интеллигентного развода". Ситуация вокруг Армении обсуждалась на саммите ЕАЭС. Лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии приняли 29 мая совместное заявление, в котором указывается, что они разделяют позицию о необходимости проведения в Армении общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС.
Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. Граждане страны изберут новый состав парламента на пять лет.
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
Володин рассказал, зачем Пашинян использует ЕАЭС
2 июня, 13:05
 
В миреАрменияРоссияЕреванСергей СтепашинНикол ПашинянВладимир ПутинЕвросоюзЕвразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала