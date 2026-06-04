Чиновник из США рассказал, как триумфальная арка Трампа изменит Вашингтон

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава комиссии США по изящным искусствам Родни Кук сообщил, что триумфальная арка, которую президент США Дональд Трамп предложил построить в Вашингтоне к 250-летию независимости страны, будет обрамлять вид на историческую усадьбу генерала Роберта Ли, не закрывая ее.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Триумфальная арка, которую президент США Дональд Трамп предложил построить в Вашингтоне к 250-летию независимости страны, должна обрамить вид на историческую усадьбу генерала Роберта Ли и не закрыть ее, сообщил РИА Новости глава комиссии США по изящным искусствам Родни Кук.
Кук возглавляет федеральный орган, который отвечает за вопросы архитектурного и художественного облика столицы, а должность чиновника аналогична министру культуры в США. Он прибыл в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме, где, как ожидается, встретится с министром культуры РФ Ольгой Любимовой и примет участие в пленарном заседании.
"Арка фактически будет очень красиво обрамлять этот дом и не будет его закрывать", — сказал Кук.
Речь идет об Арлингтон-хаусе — исторической усадьбе генерала Роберта Ли, командовавшего армией Конфедерации во время Гражданской войны в США. Дом расположен на другом берегу реки Потомак и является одной из важных точек исторического ландшафта американской столицы.
По словам Кука, комиссия запросила специальные схемы линий обзора, чтобы проверить, как будущая арка будет смотреться со стороны Мемориала Линкольна и в обратном направлении — от Арлингтон-хауса.
"Мы запросили чертежи линий обзора для каждой точки — при подходе к объекту, начиная от Мемориала Линкольна, чтобы убедиться, что арка не испортит вид. И так же в обратную сторону — от Арлингтон-хауса к Мемориалу Линкольна", — отметил он.
В середине мая возглавляемая Куком комиссия США по изящным искусствам одобрила проект арки на острове Колумбия недалеко от Мемориала Линкольна и Национальной аллеи. Высота сооружения вместе с золотыми статуями Леди Свободы и двух белоголовых орланов наверху должна составить 250 футов, или около 76 метров.