Краткий пересказ от РИА ИИ Глава комиссии США по изящным искусствам Родни Кук сообщил, что триумфальная арка, которую президент США Дональд Трамп предложил построить в Вашингтоне к 250-летию независимости страны, будет обрамлять вид на историческую усадьбу генерала Роберта Ли, не закрывая ее.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Триумфальная арка, которую президент США Дональд Трамп предложил построить в Вашингтоне к 250-летию независимости страны, должна обрамить вид на историческую усадьбу генерала Роберта Ли и не закрыть ее, сообщил РИА Новости глава комиссии США по изящным искусствам Родни Кук.

Кук возглавляет федеральный орган, который отвечает за вопросы архитектурного и художественного облика столицы, а должность чиновника аналогична министру культуры в США . Он прибыл в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме, где, как ожидается, встретится с министром культуры РФ Ольгой Любимовой и примет участие в пленарном заседании.

"Арка фактически будет очень красиво обрамлять этот дом и не будет его закрывать", — сказал Кук.

Речь идет об Арлингтон-хаусе — исторической усадьбе генерала Роберта Ли, командовавшего армией Конфедерации во время Гражданской войны в США. Дом расположен на другом берегу реки Потомак и является одной из важных точек исторического ландшафта американской столицы.

По словам Кука, комиссия запросила специальные схемы линий обзора, чтобы проверить, как будущая арка будет смотреться со стороны Мемориала Линкольна и в обратном направлении — от Арлингтон-хауса.

"Мы запросили чертежи линий обзора для каждой точки — при подходе к объекту, начиная от Мемориала Линкольна, чтобы убедиться, что арка не испортит вид. И так же в обратную сторону — от Арлингтон-хауса к Мемориалу Линкольна", — отметил он.