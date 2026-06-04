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В Саудовской Аравии назвали Россию стратегическим партнером - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
12:50 04.06.2026
В Саудовской Аравии назвали Россию стратегическим партнером

РИА Новости: В Саудовской Аравии считают Россию стратегическим партнером

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаг Саудовской Аравии
Флаг Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Флаг Саудовской Аравии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия является стратегическим партнером Саудовской Аравии, заявил заместитель министра сельского хозяйства Али бен Мухаммед аш-Шейх.
  • Товарооборот между Россией и Саудовской Аравией в сельскохозяйственной отрасли составляет один миллиард долларов.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Россия выступает стратегическим партнером Саудовской Аравии, товарооборот между странами в сельскохозяйственной отрасли составляет миллиард долларов, заявил РИА Новости заместитель министра сельского хозяйства Али бен Мухаммед аш-Шейх.
"Россия выступает нашим стратегическим партнером… Сейчас объем товарооборота в сельскохозяйственной отрасли составляет один миллиард долларов", - сказал он агентству на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума. Саудовская Аравия в 2026 году выступает в статусе страны-гостя.
Флаг Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
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