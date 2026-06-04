В Саудовской Аравии назвали Россию стратегическим партнером

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Россия выступает стратегическим партнером Саудовской Аравии, товарооборот между странами в сельскохозяйственной отрасли составляет миллиард долларов, заявил РИА Новости заместитель министра сельского хозяйства Али бен Мухаммед аш-Шейх.

"Россия выступает нашим стратегическим партнером… Сейчас объем товарооборота в сельскохозяйственной отрасли составляет один миллиард долларов", - сказал он агентству на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).