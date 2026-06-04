В Саудовской Аравии назвали Россию стратегическим партнером

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия является стратегическим партнером Саудовской Аравии, заявил заместитель министра сельского хозяйства Али бен Мухаммед аш-Шейх.
- Товарооборот между Россией и Саудовской Аравией в сельскохозяйственной отрасли составляет один миллиард долларов.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Россия выступает стратегическим партнером Саудовской Аравии, товарооборот между странами в сельскохозяйственной отрасли составляет миллиард долларов, заявил РИА Новости заместитель министра сельского хозяйства Али бен Мухаммед аш-Шейх.
"Россия выступает нашим стратегическим партнером… Сейчас объем товарооборота в сельскохозяйственной отрасли составляет один миллиард долларов", - сказал он агентству на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума. Саудовская Аравия в 2026 году выступает в статусе страны-гостя.