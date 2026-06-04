Apple без объяснения причин исключила "Макс" из App Store, заявил Шадаев

Краткий пересказ от РИА ИИ Apple исключила приложение "Макс" из своего магазина приложений App Store.

По заявлению главы Минцифры Максута Шадаева, этим решением компания ограничила доступ более 20 миллионам пользователей iPhone и iPad к сервису национального мессенджера без объяснения причин.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Apple без объяснения причин исключила "Макс" из своего магазина приложений, ограничив доступ к нему более 20 миллионам пользователей, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев на полях ПМЭФ-2026.

"Компания Apple отключает приложение Max, убирает его из App Store. У нас нет никаких на эту тему объяснений, пояснений", - заявил Шадаев

"У нас ежедневная аудитория приложения уже больше 60 миллионов человек. Ну и примерно 25-30% - это пользователи устройств на платформе iOS. Таким решением компания Apple огранила сразу доступ более 20 миллионам пользователей iPhone, iPad к сервису национального мессенджера без объяснения причин", - добавил он.

Накануне пресс-служба "Макса" подтвердила, что приложение недоступно в App Store. Однако указала, что приложение, ранее установленное на смартфонах пользователей, продолжит работать в обычном режиме. Компания запросила разъяснения в Apple и работает над оперативным решением проблемы, сообщали РИА Новости в нацплатформе.