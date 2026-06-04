Apple без объяснения причин исключила "Макс" из App Store, заявил Шадаев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Apple исключила приложение "Макс" из своего магазина приложений App Store.
- По заявлению главы Минцифры Максута Шадаева, этим решением компания ограничила доступ более 20 миллионам пользователей iPhone и iPad к сервису национального мессенджера без объяснения причин.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Apple без объяснения причин исключила "Макс" из своего магазина приложений, ограничив доступ к нему более 20 миллионам пользователей, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев на полях ПМЭФ-2026.
"У нас ежедневная аудитория приложения уже больше 60 миллионов человек. Ну и примерно 25-30% - это пользователи устройств на платформе iOS. Таким решением компания Apple огранила сразу доступ более 20 миллионам пользователей iPhone, iPad к сервису национального мессенджера без объяснения причин", - добавил он.
Накануне пресс-служба "Макса" подтвердила, что приложение недоступно в App Store. Однако указала, что приложение, ранее установленное на смартфонах пользователей, продолжит работать в обычном режиме. Компания запросила разъяснения в Apple и работает над оперативным решением проблемы, сообщали РИА Новости в нацплатформе.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.