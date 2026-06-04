Андреева рассказала, что на турнирах не читает высказывания украинок

"Когда я играю, то стараюсь ничего не читать, не смотреть и не слушать. Когда я участвую в турнире, - вы, возможно, не знаете, - мы очень-очень заняты тем, что делаем. Каждый день безумно загружен - тренировки, разминки, восстановление, заминка, к тому времени, как я добираюсь до отеля, процедуры - и вот уже семь вечера. Так что все, на чем я пытаюсь сосредоточиться, - это сыграть свой матч, соблюдать свой режим - и все. И только этим я и занимаюсь, когда выступаю на турнире", - сказала Андреева на пресс-конференции, видеозапись которой опубликована на официальном YouTube-канале "Ролан Гаррос".