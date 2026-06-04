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Андреева рассказала, что на турнирах не читает высказывания украинок - РИА Новости Спорт, 04.06.2026
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Теннис
 
21:35 04.06.2026
Андреева рассказала, что на турнирах не читает высказывания украинок

Андреева призналась, что не читает на турнирах никаких высказываний в свой адрес

© AP Photo / Aurelien MorissardМирра Андреева
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© AP Photo / Aurelien Morissard
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мирра Андреева вышла в финал «Ролан Гаррос».
  • В полуфинале Открытого чемпионата Франции Андреева обыграла украинку Марту Костюк со счетом 6:1, 6:3.
  • В финале «Ролан Гаррос» 6 июня Андреева сыграет с полькой Маей Хвалиньской.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Первая ракетка России Мирра Андреева после выхода в финал "Ролан Гаррос" на вопрос о высказываниях в свой адрес со стороны украинских теннисисток заявила, что во время турнира старается сосредоточиться на игре и ничего не читать.
В четверг Андреева обыграла украинку Марту Костюк со счетом 6:1, 6:3 в полуфинале Открытого чемпионата Франции. По ходу турнира Костюк и ее соотечественница Александра Олейникова позволяли себе резкие высказывания в адрес россиянок.
"Когда я играю, то стараюсь ничего не читать, не смотреть и не слушать. Когда я участвую в турнире, - вы, возможно, не знаете, - мы очень-очень заняты тем, что делаем. Каждый день безумно загружен - тренировки, разминки, восстановление, заминка, к тому времени, как я добираюсь до отеля, процедуры - и вот уже семь вечера. Так что все, на чем я пытаюсь сосредоточиться, - это сыграть свой матч, соблюдать свой режим - и все. И только этим я и занимаюсь, когда выступаю на турнире", - сказала Андреева на пресс-конференции, видеозапись которой опубликована на официальном YouTube-канале "Ролан Гаррос".
В финале "Ролан Гаррос" 6 июня Андреева сыграет с полькой Маей Хвалиньской. Для обеих теннисисток это будет первый финал на турнирах Большого шлема в карьере.
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
Андреева выбила дерзкую украинку: Россия снова в финале "Ролан Гаррос"
Вчера, 18:42
 
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