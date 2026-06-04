Андреева выбила дерзкую украинку: Россия снова в финале "Ролан Гаррос"

Россиянка Мирра Андреева разгромила соперницу с Украины и впервые в карьере вышла в финал "Ролан Гаррос". Как наша звезда тенниса покоряет Большой шлем — в материале корреспондента РИА Новости Спорт.

Украинка настраивалась особенно

Андреева и Костюк встречались месяц назад. Тогда россиянка в статусе фаворита вышла на финальный матч престижнейшего турнира в Мадриде, но, к удивлению многих, потерпела поражение в двух партиях. Специалисты объяснили это сумасшедшим настроем соперницы. "Костюк удалось сыграть свой лучший матч, у Андреевой же был не ее день", — отметил тогда заслуженный тренер России Виктор Янчук

© AP Photo / Aurelien Morissard Мирра Андреева © AP Photo / Aurelien Morissard Мирра Андреева

Костюк и перед полуфиналом "Ролан Гаррос" настраивалась на Андрееву по-особенному, признавшись в этом до матча на пресс-конференции. Да и раньше Марта не раз отпускала заявления не слишком спортивного характера. Ответить российская теннисистка могла только на корте — не самом, к слову, для нее в этот день приветливому, так как болеть с национальной символикой за нее зрители не могли, в отличие от тех, кто поддерживал украинку.

Россиянка с первых же секунд матча демонстрировала полную концентрацию на игре — и, как следствие, счет быстро стал расти в ее пользу. Костюк же всем видом демонстрировала, что ей некомфортно. Возможно, ей мешал ветер, который уже не первый день досаждает игрокам на "Ролан Гаррос" — но скорее раздражал тот факт, что россиянка практически не ошибалась, а вот у украинки регулярно проскальзывали невынужденные промахи.

Вскоре после выигранной Андреевой со счетом 6:1 первой партии организаторы решили закрыть крышу над кортом, что сделало условия более благоприятными. К тому моменту Мирра и во втором сете вела 4:1. Но под крышей Костюк оживилась и взяла два гейма подряд, вернувшись в матч. Раньше Андреева бы могла в такой ситуации занервничать, начать разговаривать с тренером, с трибунами, сама с собой…

Мудрец все знал

Но не зря президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев еще до матча с Костюк отметил, что Мирра впервые в карьере на этом "Ролан Гаррос" демонстрирует абсолютно взрослый теннис. А в это понятие входит и умение держать удар. Россиянка полностью подтвердила правоту самого мудрого теннисного человека страны. Она не дрогнула, продолжила гнуть свою линию и довела встречу до убедительной победы — 6:1, 6:3.

По традиции Костюк не пожала российской сопернице руку, но Мирра в послематчевом интервью на корте нашла только позитивные слова в адрес украинки. "Я очень нервничала перед игрой, соперница проводит отличный сезон, она потрясающий игрок и очень сложный оппонент. Но я очень счастлива тому, как сегодня играла. И тому, что смогла выйти в свой первый финал Большого шлема. Никогда таких эмоций не испытывала", — призналась Андреева.

« "Условия были очень сложные, сильный ветер, но я рада, что смогла оставаться сфокусированной, — отметила россиянка. — Понимала, что может произойти всякое, но я настраивалась бороться в любом случае".

Тарпищев по горячим следам подтвердил свои слова, сказанные накануне. "Мирра реально повзрослела. Раньше в любой ее игре можно было говорить, что она здесь расстроилась, там психанула. А сейчас она действует очень ровно, чисто, и это подчеркивает, что как теннисистка, Андреева сформировалась", — подчеркнул президент Федерации тенниса России.

Ну а ключом к победе Тарпищев назвал тот факт, что Андреевой удалось нейтрализовать козыри Костюк - скорость и плотную, быструю игру. "То, что Андреева сумела сама плотно играть, позволило ей не опаздывать на следующий удар. Мощные удары Мирры с длинным полетом мяча лишили соперницу козырей. После того, как Андреева справилась со скоростью, остальное было заключено в игровых компонентах. А в них она не уступала — где нужно, отыгрывала, где нужно, подавала", — отметил глава федерации.

© AP Photo / Manu Fernandez Мирра Андреева и Диана Шнайдер © AP Photo / Manu Fernandez Мирра Андреева и Диана Шнайдер

Были в истории "Ролан Гаррос" и два чисто русских женских финала. А сейчас российские болельщики надеялись на третий. Он бы состоялся, если бы Диана Шнайдер взяла верх над Майей Хвалиньской из Польши. И из чисто статистических соображений вероятность этого выглядела высокой: Шнайдер 23-я ракетка мира, а Хвалиньская — 114-я.

Но не зря все тот же мудрый Шамиль Анвярович, комментируя четвертьфинал, в котором польская теннисистка обыграла нашу Анну Калинскую , заметил: сейчас разница между 50-й и 150-й ракетками мира практически отсутствует. А на судьбу полуфинала с участием Шнайдер и Хвалиньской, по его словам, мог повлиять любой нюанс — вплоть до хорошего сна перед днем встречи.

Судя по всему, Шнайдер действительно выспаться не удалось, что и понятно - накануне она обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко , а такое случается нечасто. В матче против Хвалиньской Диана то и дело допускала непростительные ошибки, из-за чего нервничала и аппелировала к тренерам. Первый сет россиянка отдала на тай-брейке, а к середине второй партии у нее закончились не только нервы, но и силы. Не помог даже медицинский тайм-аут — Шнайдер уступила со счетом 6:7 (4:7), 4:6.