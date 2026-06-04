"Рада отомстить": Андреева эмоционально высказалась о победе над украинкой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мирра Андреева обыграла Марту Костюк со счетом 6:1, 6:3 в полуфинале Открытого чемпионата Франции.
- Россиянка заявила, что была рада отомстить украинке за поражение в финале турнира WTA 1000 в Мадриде и впервые выйти в финал "Ролан Гаррос".
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Российская теннисистка Мирра Андреева заявила, что была рада отомстить украинке Марте Костюк за финал турнира WTA 1000 в Мадриде и впервые сыграть в решающем матче за титул на турнире Большого шлема.
Roland Garros WTA
04 июня 2026 • начало в 16:10
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"Я до сих пор нервничаю, нервничала и перед матчем. У Марты был отличный сезон на грунте, где она до сих пор не проигрывала. Она отличный человек, игрок, тяжелый соперник. Я очень счастлива тому, как играла сегодня. Рада, что удалось отомстить за финал в Мадриде и впервые выйти в финал турнира Большого шлема. Я никогда не чувствовала себя такой счастливой, очень жду своего последнего матча здесь, в Париже", - сказала Андреева в интервью на корте.
"Сегодня было очень ветрено, не могла понять, в какую сторону дует ветер. Было сложно, но мне удалось оставаться сфокусированной. Я сказала себе принимать все, что происходит на корте. В какой-то момент все было непредсказуемо, но я сказала себе: что бы ни случилось, я буду бороться и отдам все свои силы. Такой настрой помог мне выйти в финал", - добавила она.
В финале Андреева сыграет с победительницей матча между россиянкой Дианой Шнайдер и полькой Майей Хвалиньской.
"Все, что мы тренировали ранее (с тренером Кончитой Мартинес), работает. Будем действовать как раньше, ничего не будем менять. Оставим все лучшее на финал, который должен быть потрясающим", - отметила Андреева.