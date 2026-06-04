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"Рада отомстить": Андреева эмоционально высказалась о победе над украинкой - РИА Новости Спорт, 04.06.2026
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Теннис
 
18:00 04.06.2026 (обновлено: 18:02 04.06.2026)
"Рада отомстить": Андреева эмоционально высказалась о победе над украинкой

Андреева заявила, что рада отомстить Костюк за финал турнира WTA 1000 в Мадриде

© Фото : Соцсети АндреевойМирра Андреева
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : Соцсети Андреевой
Мирра Андреева. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мирра Андреева обыграла Марту Костюк со счетом 6:1, 6:3 в полуфинале Открытого чемпионата Франции.
  • Россиянка заявила, что была рада отомстить украинке за поражение в финале турнира WTA 1000 в Мадриде и впервые выйти в финал "Ролан Гаррос".
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Российская теннисистка Мирра Андреева заявила, что была рада отомстить украинке Марте Костюк за финал турнира WTA 1000 в Мадриде и впервые сыграть в решающем матче за титул на турнире Большого шлема.
В четверг Андреева обыграла Костюк со счетом 6:1, 6:3 в полуфинале Открытого чемпионата Франции. В начале мая россиянка уступила сопернице в решающем матче турнира в Мадриде. До прошедшего матча украинка вела в противостоянии со счетом 2-0.
Турниры Большого шлема
Roland Garros WTA
04 июня 2026 • начало в 16:10
Завершен
Марта Костюк
0 : 21:63:6
Мирра Андреева
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«
"Я до сих пор нервничаю, нервничала и перед матчем. У Марты был отличный сезон на грунте, где она до сих пор не проигрывала. Она отличный человек, игрок, тяжелый соперник. Я очень счастлива тому, как играла сегодня. Рада, что удалось отомстить за финал в Мадриде и впервые выйти в финал турнира Большого шлема. Я никогда не чувствовала себя такой счастливой, очень жду своего последнего матча здесь, в Париже", - сказала Андреева в интервью на корте.
"Сегодня было очень ветрено, не могла понять, в какую сторону дует ветер. Было сложно, но мне удалось оставаться сфокусированной. Я сказала себе принимать все, что происходит на корте. В какой-то момент все было непредсказуемо, но я сказала себе: что бы ни случилось, я буду бороться и отдам все свои силы. Такой настрой помог мне выйти в финал", - добавила она.
В финале Андреева сыграет с победительницей матча между россиянкой Дианой Шнайдер и полькой Майей Хвалиньской.
"Все, что мы тренировали ранее (с тренером Кончитой Мартинес), работает. Будем действовать как раньше, ничего не будем менять. Оставим все лучшее на финал, который должен быть потрясающим", - отметила Андреева.
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ТеннисСпортМадридМарта КостюкМирра АндрееваЖенская теннисная ассоциация (WTA)Ролан Гаррос
 
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