"Рада отомстить": Андреева эмоционально высказалась о победе над украинкой

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"Я до сих пор нервничаю, нервничала и перед матчем. У Марты был отличный сезон на грунте, где она до сих пор не проигрывала. Она отличный человек, игрок, тяжелый соперник. Я очень счастлива тому, как играла сегодня. Рада, что удалось отомстить за финал в Мадриде и впервые выйти в финал турнира Большого шлема. Я никогда не чувствовала себя такой счастливой, очень жду своего последнего матча здесь, в Париже", - сказала Андреева в интервью на корте.