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Андреева поднимется на шестое место в обновленном рейтинге WTA - РИА Новости Спорт, 04.06.2026
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Теннис
 
17:58 04.06.2026 (обновлено: 18:01 04.06.2026)
Андреева поднимется на шестое место в обновленном рейтинге WTA

Мирра Андреева обновила рейтинг WTA после выхода в финал "Ролан Гаррос"

© Фото : Соцсети спортсменкиМирра Андреева
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : Соцсети спортсменки
Мирра Андреева. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мирра Андреева после выхода в финал Открытого чемпионата Франции поднимется на шестую строчку в обновленной версии рейтинга WTA.
  • В полуфинале «Ролан Гаррос» Андреева победила украинку Марту Костюк со счетом 6:1, 6:3.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Россиянка Мирра Андреева после выхода в финал Открытого чемпионата Франции поднимется на шестую строчку в обновленной версии рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).
В четверг Андреева победила украинку Марту Костюк со счетом 6:1, 6:3 в полуфинале "Ролан Гаррос" и впервые сыграет в финале турнира Большого шлема.
На данный момент россиянка с 4181 очками занимает восьмую строчку мирового рейтинга. Благодаря выходу в финал она наберет 5051 очко, а если одержит победу победит в решающем матче, ее итоговый результат остановится на отметке в 5751 балл. Рейтинг обновится в понедельник.
Андреевой 19 лет, лучшей позицией россиянки в рейтинге WTA была пятая строчка в июле 2025 года. На ее счету пять титулов.
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
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ТеннисСпортФранцияРолан ГарросМирра АндрееваМарта КостюкЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
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