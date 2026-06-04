Андреева поднимется на шестое место в обновленном рейтинге WTA

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Россиянка Мирра Андреева после выхода в финал Открытого чемпионата Франции поднимется на шестую строчку в обновленной версии рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).

На данный момент россиянка с 4181 очками занимает восьмую строчку мирового рейтинга. Благодаря выходу в финал она наберет 5051 очко, а если одержит победу победит в решающем матче, ее итоговый результат остановится на отметке в 5751 балл. Рейтинг обновится в понедельник.