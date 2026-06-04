Андреева поднимется на шестое место в обновленном рейтинге WTA

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мирра Андреева после выхода в финал Открытого чемпионата Франции поднимется на шестую строчку в обновленной версии рейтинга WTA.
- В полуфинале «Ролан Гаррос» Андреева победила украинку Марту Костюк со счетом 6:1, 6:3.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Россиянка Мирра Андреева после выхода в финал Открытого чемпионата Франции поднимется на шестую строчку в обновленной версии рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).
В четверг Андреева победила украинку Марту Костюк со счетом 6:1, 6:3 в полуфинале "Ролан Гаррос" и впервые сыграет в финале турнира Большого шлема.
На данный момент россиянка с 4181 очками занимает восьмую строчку мирового рейтинга. Благодаря выходу в финал она наберет 5051 очко, а если одержит победу победит в решающем матче, ее итоговый результат остановится на отметке в 5751 балл. Рейтинг обновится в понедельник.
Андреевой 19 лет, лучшей позицией россиянки в рейтинге WTA была пятая строчка в июле 2025 года. На ее счету пять титулов.