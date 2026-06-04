Андреева обыграла украинку и вышла в финал "Ролан Гаррос"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла украинку Марту Костюк в полуфинале Открытого чемпионата Франции.
- Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3, матч продолжался один час 16 минут.
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла украинку Марту Костюк в полуфинале Открытого чемпионата Франции, который проходит на грунтовых кортах в Париже.
Roland Garros WTA
04 июня 2026 • начало в 16:10
Завершен
Андреева в матче дважды подала навылет, активно выиграла 14 мячей, допустила две двойные и 22 невынужденные ошибки. У Костюк один эйс, 15 активно выигранных мячей, четыре двойные и 34 невынужденные ошибки.
До этого россиянка не выигрывала ни одной партии у Костюк, проиграв оба матча в очном противостоянии со счетом 6:7 (7:9), 3:6 и 3:6, 5:7. Андреева стала пятой в списке самых молодых финалисток "Ролан Гаррос" за последние 30 лет, выйдя в финал в возрасте 19 лет 25 дней. С учетом мужчин она является первой финалисткой турнира Большого шлема, родившейся позднее 2004-го.
Андреевой 19 лет, она впервые в карьере вышла в финал турнира Большого шлема и повторила на "Ролан Гаррос" результат своего тренера Кончиты Мартинес. Андреева также стала первой россиянкой с 2021 года, которая сыграет в решающем матче такого уровня. Тогда это удалось также в Париже Анастасии Павлюченковой, которая впоследствии проиграла в матче за титул "Ролан Гаррос" чешке Барборе Крейчиковой.
В решающем матче Андреева встретится с победительницей матча между соотечественницей Дианой Шнайдер (25-й номер посева) и полькой Майей Хвалиньской.