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Андреева обыграла украинку и вышла в финал "Ролан Гаррос" - РИА Новости Спорт, 04.06.2026
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Теннис
 
17:26 04.06.2026 (обновлено: 18:15 04.06.2026)
Андреева обыграла украинку и вышла в финал "Ролан Гаррос"

Россиянка Андреева обыграла украинку Костюк и вышла в финал "Ролан Гаррос"

© AP Photo / Aurelien MorissardМирра Андреева
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© AP Photo / Aurelien Morissard
Мирра Андреева. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла украинку Марту Костюк в полуфинале Открытого чемпионата Франции.
  • Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3, матч продолжался один час 16 минут.
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла украинку Марту Костюк в полуфинале Открытого чемпионата Франции, который проходит на грунтовых кортах в Париже.
Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3 в пользу восьмой ракетки мира Андреевой. Костюк располагается на 15-й строчке. Теннисистки посеяны на турнире под соответствующими рейтингу номерами. Матч продолжался один час 16 минут.
Турниры Большого шлема
Roland Garros WTA
04 июня 2026 • начало в 16:10
Завершен
Марта Костюк
0 : 21:63:6
Мирра Андреева
Календарь Турнирная таблица История встреч
Андреева в матче дважды подала навылет, активно выиграла 14 мячей, допустила две двойные и 22 невынужденные ошибки. У Костюк один эйс, 15 активно выигранных мячей, четыре двойные и 34 невынужденные ошибки.
До этого россиянка не выигрывала ни одной партии у Костюк, проиграв оба матча в очном противостоянии со счетом 6:7 (7:9), 3:6 и 3:6, 5:7. Андреева стала пятой в списке самых молодых финалисток "Ролан Гаррос" за последние 30 лет, выйдя в финал в возрасте 19 лет 25 дней. С учетом мужчин она является первой финалисткой турнира Большого шлема, родившейся позднее 2004-го.
Андреевой 19 лет, она впервые в карьере вышла в финал турнира Большого шлема и повторила на "Ролан Гаррос" результат своего тренера Кончиты Мартинес. Андреева также стала первой россиянкой с 2021 года, которая сыграет в решающем матче такого уровня. Тогда это удалось также в Париже Анастасии Павлюченковой, которая впоследствии проиграла в матче за титул "Ролан Гаррос" чешке Барборе Крейчиковой.
В решающем матче Андреева встретится с победительницей матча между соотечественницей Дианой Шнайдер (25-й номер посева) и полькой Майей Хвалиньской.
Теннис - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
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Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    М. Костюк
    М. Андреева
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    Д. Шнайдер
    М. Хвалиньская
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