Андреева обыграла украинку и вышла в финал "Ролан Гаррос"

Андреева в матче дважды подала навылет, активно выиграла 14 мячей, допустила две двойные и 22 невынужденные ошибки. У Костюк один эйс, 15 активно выигранных мячей, четыре двойные и 34 невынужденные ошибки.

До этого россиянка не выигрывала ни одной партии у Костюк, проиграв оба матча в очном противостоянии со счетом 6:7 (7:9), 3:6 и 3:6, 5:7. Андреева стала пятой в списке самых молодых финалисток "Ролан Гаррос" за последние 30 лет, выйдя в финал в возрасте 19 лет 25 дней. С учетом мужчин она является первой финалисткой турнира Большого шлема, родившейся позднее 2004-го.