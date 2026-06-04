Немецкая АдГ намерена восстановить культурные и спортивные связи с Россией

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Немецкая правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) хотела бы восстановить культурные, научные и спортивные связи с Россией, заявил глава отделения АдГ в федеральной земле Саксония Йорг Урбан.

По словам депутата, именно они в конечном итоге помогают преодолеть дистанцию, которая возникла между людьми за последние годы, помогают вернуть взаимопонимание и сделать так, "чтобы между людьми вновь царила дружба".