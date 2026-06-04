Немецкая АдГ намерена восстановить культурные и спортивные связи с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава отделения партии «Альтернатива для Германии» в федеральной земле Саксония Йорг Урбан заявил о желании восстановить культурные, научные и спортивные связи с Россией.
- Урбан выступил на сессии ПМЭФ «Культурная дипломатия и «мягкая сила» — ключевые инструменты глобального влияния».
- По словам депутата, культурные, научные и спортивные связи помогают преодолеть дистанцию между людьми и вернуть взаимопонимание.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Немецкая правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) хотела бы восстановить культурные, научные и спортивные связи с Россией, заявил глава отделения АдГ в федеральной земле Саксония Йорг Урбан.
"Многие болезненно восприняли то, что российские артисты больше не могут выступать в Германии и в Европе. Мы народ, который любит искусство, а российские деятели культуры являются важной частью мировой культурной жизни. Поэтому спасибо за оказанное доверие. Со своей стороны мы будем прилагать политические усилия для того, чтобы это доверие было восстановлено. Это будет долгий процесс, но мы намерены прежде всего восстанавливать культурные, научные и спортивные связи", - сказал он, выступая на сессии ПМЭФ "Культурная дипломатия и "мягкая сила" – ключевые инструменты глобального влияния".
По словам депутата, именно они в конечном итоге помогают преодолеть дистанцию, которая возникла между людьми за последние годы, помогают вернуть взаимопонимание и сделать так, "чтобы между людьми вновь царила дружба".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.