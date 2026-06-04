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А7 подписала соглашения с РАНХиГС, Финансовым университетом и НИУ ВШЭ - РИА Новости, 04.06.2026
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Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
15:38 04.06.2026
А7 подписала соглашения с РАНХиГС, Финансовым университетом и НИУ ВШЭ

Компания А7 оформила соглашения с тремя российскими вузами

© Фото : Пресс-служба А7Илан Шор и ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов
Илан Шор и ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : Пресс-служба А7
Илан Шор и ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Компания А7 подписала соглашения с тремя российскими вузами – РАНХиГС, Финансовым университетом и Национальным исследовательским университетом "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), сообщает пресс-служба платежной системы.
Документы были подписаны в четверг в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).
© Фото : Пресс-служба А7Илан Шор и ректор Финансового университета Станислав Прокофьев
Илан Шор и ректор Финансового университета Станислав Прокофьев - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : Пресс-служба А7
Илан Шор и ректор Финансового университета Станислав Прокофьев
Партнерство предусматривает запуск совместных образовательных программ, включая дистанционные курсы, а также организацию практик и стажировок, в том числе международных, финансирование которых обеспечивает компания А7. Сотрудничество дает возможность компании учреждать именные стипендии для студентов, участвовать в формировании отраслевых квалификационных требований и разработке образовательных программ, ориентированных на актуальные запросы работодателей. Также стороны договорились о совместном участии в карьерных мероприятиях, включая ярмарки вакансий, дни карьеры и профессиональные встречи со студентами.
© Фото : Пресс-служба А7Илан Шор и Ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров
Илан Шор и Ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : Пресс-служба А7
Илан Шор и Ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров
"Мы хотим помогать молодым людям становиться компетентными и уверенными в себе специалистами. А сильное образование сегодня рождается там, где знания встречаются с реальной практикой. Вузы, с которыми мы заключили соглашения, дают студентам фундаментальную подготовку; A7 – понимание того, как устроен современный бизнес и какие задачи он решает. Такое сочетание позволит готовить профессионалов, способных справляться с вызовами завтрашнего дня", – подчеркнул генеральный директор A7 Илан Шор, его слова приводит пресс-служба компании.
 
ПМЭФ-2026Высшая школа экономики (ВШЭ)Илан ШорРоссийская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС)Финансовый университет при Правительстве РФ
 
 
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