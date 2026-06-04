А7 подписала соглашения с РАНХиГС, Финансовым университетом и НИУ ВШЭ

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Компания А7 подписала соглашения с тремя российскими вузами – РАНХиГС, Финансовым университетом и Национальным исследовательским университетом "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), сообщает пресс-служба платежной системы.

Документы были подписаны в четверг в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

© Фото : Пресс-служба А7 Илан Шор и ректор Финансового университета Станислав Прокофьев © Фото : Пресс-служба А7 Илан Шор и ректор Финансового университета Станислав Прокофьев

Партнерство предусматривает запуск совместных образовательных программ, включая дистанционные курсы, а также организацию практик и стажировок, в том числе международных, финансирование которых обеспечивает компания А7. Сотрудничество дает возможность компании учреждать именные стипендии для студентов, участвовать в формировании отраслевых квалификационных требований и разработке образовательных программ, ориентированных на актуальные запросы работодателей. Также стороны договорились о совместном участии в карьерных мероприятиях, включая ярмарки вакансий, дни карьеры и профессиональные встречи со студентами.

© Фото : Пресс-служба А7 Илан Шор и Ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров © Фото : Пресс-служба А7 Илан Шор и Ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров