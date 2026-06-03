Умер экс-тренер олимпийской сборной СНГ по фехтованию

Краткий пересказ от РИА ИИ Заслуженный тренер РСФСР Альфред Зуев скончался в возрасте 85 лет.

Прощание с ним состоится 6 июня в 11:00 в похоронном доме «Хованский».

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Заслуженный тренер РСФСР Альфред Зуев скончался в возрасте 85 лет, сообщается в Telegram-канале Федерации фехтования России (ФФР).

"Выражаем глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и ученикам Альфреда Дмитриевича, а также всем, кому дорого его имя. Светлая память. Прощание состоится 6 июня в 11:00 в похоронном доме "Хованский", - говорится в сообщении федерации.