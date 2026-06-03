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Умер экс-тренер олимпийской сборной СНГ по фехтованию - РИА Новости Спорт, 03.06.2026
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22:43 03.06.2026
Умер экс-тренер олимпийской сборной СНГ по фехтованию

Экс-тренер олимпийской сборной СНГ по фехтованию Зуев умер на 86-м году жизни

© РИА Новости / Илья НаймушинДевушка держит свечку
Девушка держит свечку - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заслуженный тренер РСФСР Альфред Зуев скончался в возрасте 85 лет.
  • Прощание с ним состоится 6 июня в 11:00 в похоронном доме «Хованский».
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Заслуженный тренер РСФСР Альфред Зуев скончался в возрасте 85 лет, сообщается в Telegram-канале Федерации фехтования России (ФФР).
"Выражаем глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и ученикам Альфреда Дмитриевича, а также всем, кому дорого его имя. Светлая память. Прощание состоится 6 июня в 11:00 в похоронном доме "Хованский", - говорится в сообщении федерации.
Зуев с 1981 года был тренером в сборной СССР. В качестве тренера Объединенной команды СНГ он работал на Олимпийских играх 1992 года в Барселоне.
 
СпортФедерация фехтования России (ФФР)
 
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