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Влахович покинет "Ювентус" свободным агентом - РИА Новости Спорт, 03.06.2026
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Футбол
 
22:41 03.06.2026
Влахович покинет "Ювентус" свободным агентом

Купленный "Ювентусом" за 81,6 млн евро Влахович покинет клуб свободным агентом

© пресс-служба клуба "Ювентус"Нападающий "Ювентуса" Душан Влахович в матче Серии А
Нападающий Ювентуса Душан Влахович в матче Серии А - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© пресс-служба клуба "Ювентус"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сербский нападающий Душан Влахович покинет туринский «Ювентус» на правах свободного агента.
  • «Ювентус» не смог договориться с Душаном Влаховичем о продлении контракта из-за требований игрока по зарплате.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Директор туринского "Ювентуса" по футбольной стратегии Джорджо Кьеллини объявил об уходе из клуба сербского нападающего Душана Влаховича на правах свободного агента.
"Ювентус" не смог договориться с 26-летним сербом о продлении истекающего 30 июня контракта из-за требований игрока по зарплате.
"Мне жаль, я хотел, чтобы Душан остался, он заботится о нашем клубе, но хочет повышения зарплаты. При нынешних зарплатных условиях он не останется в Италии", - заявил Кьеллини, которого цитирует журналист Фабрицио Романо в соцсети Х.
Влахович был куплен у "Фиорентины" в январе 2022 года за 81,6 млн евро. В составе "Ювентуса" серб стал обладателем Кубка Италии в сезоне-2023/24. За туринский клуб он провел 168 матчей и забил 68 мячей.
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