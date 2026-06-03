Влахович покинет "Ювентус" свободным агентом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сербский нападающий Душан Влахович покинет туринский «Ювентус» на правах свободного агента.
- «Ювентус» не смог договориться с Душаном Влаховичем о продлении контракта из-за требований игрока по зарплате.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Директор туринского "Ювентуса" по футбольной стратегии Джорджо Кьеллини объявил об уходе из клуба сербского нападающего Душана Влаховича на правах свободного агента.
"Ювентус" не смог договориться с 26-летним сербом о продлении истекающего 30 июня контракта из-за требований игрока по зарплате.
"Мне жаль, я хотел, чтобы Душан остался, он заботится о нашем клубе, но хочет повышения зарплаты. При нынешних зарплатных условиях он не останется в Италии", - заявил Кьеллини, которого цитирует журналист Фабрицио Романо в соцсети Х.
Влахович был куплен у "Фиорентины" в январе 2022 года за 81,6 млн евро. В составе "Ювентуса" серб стал обладателем Кубка Италии в сезоне-2023/24. За туринский клуб он провел 168 матчей и забил 68 мячей.