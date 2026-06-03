ВТБ планирует поддержать развитие ИТ-инфраструктуры в ДНР

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. ВТБ и компания "Айси Групп" договорились о сотрудничестве по проекту строительства центра обработки данных (ЦОД) на территории Донецкой Народной Республики, сообщает пресс-служба банка.

Соглашение предусматривает проработку параметров реализации проекта и возможных механизмов банковского сопровождения. Документ подписали в ходе ПМЭФ-2026 заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников и генеральный директор "АйСи Групп" Екатерина Белоусова.

Проект строительства ЦОДа на 500 стойко-мест с современным серверным оборудованием, стоимостью до 20 миллиардов рублей планируется реализовать до 2036 года. Востребованность первого в ДНР центра обработки данных обусловлена необходимостью масштабирования цифровой инфраструктуры в регионах. Дополнительными драйверами рынка становятся развитие технологий ИИ, рост спроса на размещение и обработку данных внутри России на фоне миграции ИТ-инфраструктуры с зарубежных площадок, а также изменения законодательных требований к информационной безопасности.

"Развитие инфраструктуры хранения и обработки данных становится одним из ключевых направлений цифровой экономики. И бизнес, и государственный сектор формируют устойчивый спрос на современные региональные мощности, соответствующие требованиям надежности и информационной безопасности. Подписание соглашения позволит нам проработать параметры потенциального сотрудничества по проекту и оценить возможности его реализации", — отметил Бортников.