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ВТБ планирует поддержать развитие ИТ-инфраструктуры в ДНР - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
18:10 03.06.2026
ВТБ планирует поддержать развитие ИТ-инфраструктуры в ДНР

ВТБ и "Айси Групп" будут сотрудничать по проекту строительства ЦОД В ДНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Отделение банка "ВТБ"
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. ВТБ и компания "Айси Групп" договорились о сотрудничестве по проекту строительства центра обработки данных (ЦОД) на территории Донецкой Народной Республики, сообщает пресс-служба банка.
Соглашение предусматривает проработку параметров реализации проекта и возможных механизмов банковского сопровождения. Документ подписали в ходе ПМЭФ-2026 заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников и генеральный директор "АйСи Групп" Екатерина Белоусова.
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Проект строительства ЦОДа на 500 стойко-мест с современным серверным оборудованием, стоимостью до 20 миллиардов рублей планируется реализовать до 2036 года. Востребованность первого в ДНР центра обработки данных обусловлена необходимостью масштабирования цифровой инфраструктуры в регионах. Дополнительными драйверами рынка становятся развитие технологий ИИ, рост спроса на размещение и обработку данных внутри России на фоне миграции ИТ-инфраструктуры с зарубежных площадок, а также изменения законодательных требований к информационной безопасности.
"Развитие инфраструктуры хранения и обработки данных становится одним из ключевых направлений цифровой экономики. И бизнес, и государственный сектор формируют устойчивый спрос на современные региональные мощности, соответствующие требованиям надежности и информационной безопасности. Подписание соглашения позволит нам проработать параметры потенциального сотрудничества по проекту и оценить возможности его реализации", — отметил Бортников.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026ВТБ (банк)Донецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
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