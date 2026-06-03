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ВТБ примет участие в льготном кредитовании промышленной роботизации - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
11:39 03.06.2026
ВТБ примет участие в льготном кредитовании промышленной роботизации

ВТБ примет участие в программе льготного кредитования промышленной роботизации

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтенд компании "VTB" на площадке V Восточного экономического форума во Владивостоке
Стенд компании VTB на площадке V Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Стенд компании "VTB" на площадке V Восточного экономического форума во Владивостоке
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. ВТБ намерен принять участие в программе льготного кредитования проектов промышленной роботизации и автоматизации производства, сообщил на ПМЭФ-2026 заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников.
Программа Минпромторга РФ предусматривает льготное кредитование проектов по приобретению и внедрению промышленной робототехники и автоматизированных логистических решений. Кредиты будут предоставляться по ставке 3% годовых для проектов в воссоединенных регионах и 5% годовых — для остальных субъектов страны. Срок финансирования – до пяти лет, при этом льготные условия будут действовать до трех лет.
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Новые критерии программы сделают ее более доступной для предприятий обрабатывающей промышленности, логистики, ритейла и других отраслей, реализующих проекты модернизации производственных и складских мощностей.
"Для многих отраслей автоматизация сегодня становится необходимым условием повышения производительности и решения проблемы дефицита кадров. Мы видим высокий спрос бизнеса на финансирование проектов промышленной роботизации. После отбора Минпромторгом получателей субсидии, ВТБ начнет принимать заявки клиентов и формировать перечень потенциальных сделок по этой программе. Финансирование можно будет направить на приобретение промышленной робототехники, автоматизированных производственных и логистических решений", – сказал Бортников, его слова приводит пресс-служба ВТБ.
Он добавил, что льготные ставки и длинный срок финансирования позволят сделать такие проекты более доступными для бизнеса и ускорить технологическую модернизацию российских предприятий.
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