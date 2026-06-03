ВТБ примет участие в льготном кредитовании промышленной роботизации

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. ВТБ намерен принять участие в программе льготного кредитования проектов промышленной роботизации и автоматизации производства, сообщил на ПМЭФ-2026 заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников.

Программа Минпромторга РФ предусматривает льготное кредитование проектов по приобретению и внедрению промышленной робототехники и автоматизированных логистических решений. Кредиты будут предоставляться по ставке 3% годовых для проектов в воссоединенных регионах и 5% годовых — для остальных субъектов страны. Срок финансирования – до пяти лет, при этом льготные условия будут действовать до трех лет.

Новые критерии программы сделают ее более доступной для предприятий обрабатывающей промышленности, логистики, ритейла и других отраслей, реализующих проекты модернизации производственных и складских мощностей.

"Для многих отраслей автоматизация сегодня становится необходимым условием повышения производительности и решения проблемы дефицита кадров. Мы видим высокий спрос бизнеса на финансирование проектов промышленной роботизации. После отбора Минпромторгом получателей субсидии, ВТБ начнет принимать заявки клиентов и формировать перечень потенциальных сделок по этой программе. Финансирование можно будет направить на приобретение промышленной робототехники, автоматизированных производственных и логистических решений", – сказал Бортников, его слова приводит пресс-служба ВТБ.

Он добавил, что льготные ставки и длинный срок финансирования позволят сделать такие проекты более доступными для бизнеса и ускорить технологическую модернизацию российских предприятий.