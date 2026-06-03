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ВТБ внедряет "Культурный код" в дизайн офисов Private Banking - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
11:06 03.06.2026 (обновлено: 11:12 03.06.2026)
ВТБ внедряет "Культурный код" в дизайн офисов Private Banking

ВТБ представил новую концепцию офисов для клиентов сегмента Private Banking

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2026
ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. ВТБ представил новую концепцию офисов для клиентов сегмента Private Banking, основанную на использовании культурного кода российских регионов, сообщает пресс-служба банка в рамках ПМЭФ-2026.
Первые офисы в новом формате откроются этим летом в Москве и Калининграде, а до конца года – в Кемерово, Сургуте и Белгороде. В 2027 году банк реализует еще 17 проектов, в 2028 году — четыре.
Концепция предусматривает несколько базовых региональных направлений. Для северных территорий характерны сдержанная палитра и строгая геометрия, отражающие устойчивость и концентрацию. Южные регионы предполагают более открытые пространства и мягкие линии, формирующие ощущение динамики и тепла. Урал и Западная Сибирь — это более "тяжелые" фактуры и архитектурная строгость, ассоциирующиеся с индустриальной основой и надежностью. Восточные регионы тяготеют к минимализму и визуальному балансу, подчеркивая рациональность и гармонию.
В основу обновленного дизайна столичного офиса Private Banking легли уникальные традиции регионов. Например, в калининградском офисе использована система символов и орнаментов, адаптированных под региональный контекст. В отделке преобладает янтарь – это символ ценности, времени и сохранности. Минерал интегрирован в материалы, цветовые решения и элементы оформления.
"У нас обслуживается уже 85 тысяч премиальных клиентов и портфель под управлением составляет более 6,5 триллиона рублей. Несмотря на быстрое развитие ИИ, новых технологий и цифровых сервисов для дистанционного обслуживания клиентов, мы продолжаем уделять максимальное внимание личным встречам персональных финансовых менеджеров с клиентами и членами их семей", – прокомментировала старший вице-президент, руководитель Private Banking и "Привилегии" ВТБ Оксана Семененко.
Как отметил член правления ВТБ Руслан Еременко, в сегменте Private Banking виден рост конкуренции и банк стремится к максимальной персонализации сервиса.
"В новой концепции мы подчеркиваем наше отношение к классике и учитываем актуальный запрос на национальную и культурную идентичность. Используя "культурный код" в офисном пространстве, мы становимся еще ближе и понятнее клиенту и создаем основу для доверительных и долгосрочных отношений", – сказал Еременко.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
 
ПМЭФ-2026ВТБ (банк)
 
 
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