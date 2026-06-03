ВТБ внедряет "Культурный код" в дизайн офисов Private Banking

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. ВТБ представил новую концепцию офисов для клиентов сегмента Private Banking, основанную на использовании культурного кода российских регионов, сообщает пресс-служба банка в рамках ПМЭФ-2026.

Первые офисы в новом формате откроются этим летом в Москве и Калининграде, а до конца года – в Кемерово, Сургуте и Белгороде. В 2027 году банк реализует еще 17 проектов, в 2028 году — четыре.

Концепция предусматривает несколько базовых региональных направлений. Для северных территорий характерны сдержанная палитра и строгая геометрия, отражающие устойчивость и концентрацию. Южные регионы предполагают более открытые пространства и мягкие линии, формирующие ощущение динамики и тепла. Урал и Западная Сибирь — это более "тяжелые" фактуры и архитектурная строгость, ассоциирующиеся с индустриальной основой и надежностью. Восточные регионы тяготеют к минимализму и визуальному балансу, подчеркивая рациональность и гармонию.

В основу обновленного дизайна столичного офиса Private Banking легли уникальные традиции регионов. Например, в калининградском офисе использована система символов и орнаментов, адаптированных под региональный контекст. В отделке преобладает янтарь – это символ ценности, времени и сохранности. Минерал интегрирован в материалы, цветовые решения и элементы оформления.

"У нас обслуживается уже 85 тысяч премиальных клиентов и портфель под управлением составляет более 6,5 триллиона рублей. Несмотря на быстрое развитие ИИ, новых технологий и цифровых сервисов для дистанционного обслуживания клиентов, мы продолжаем уделять максимальное внимание личным встречам персональных финансовых менеджеров с клиентами и членами их семей", – прокомментировала старший вице-президент, руководитель Private Banking и "Привилегии" ВТБ Оксана Семененко.

Как отметил член правления ВТБ Руслан Еременко, в сегменте Private Banking виден рост конкуренции и банк стремится к максимальной персонализации сервиса.

"В новой концепции мы подчеркиваем наше отношение к классике и учитываем актуальный запрос на национальную и культурную идентичность. Используя "культурный код" в офисном пространстве, мы становимся еще ближе и понятнее клиенту и создаем основу для доверительных и долгосрочных отношений", – сказал Еременко.