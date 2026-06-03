ВТБ запустит цифрового помощника для путешествий в этом году

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. ВТБ готовится к запуску в этом году генеративного ИИ-агента, который поможет клиентам с организацией поездок, сообщила в рамках ПМЭФ-2026 первый заместитель президента – председателя правления банка Ольга Скоробогатова.

Цифровой помощник будет работать в режиме личного ассистента по путешествиям. Он будет формировать персонализированные советы и предложения. Например, если система заметит устойчивый интерес клиента к поездкам или приближение сезона отпусков, ИИ-агент предложит варианты перелетов или жилья.

Клиент сможет обратиться в чат и получить от умного помощника ответ на вопросы где найти авиа- или ж/д билеты, туры и предложения от партнеров. Ассистент учитывает историю покупок, бонусные программы и другие пожелания по типу отдыха. ИИ-агент будет помогать и в других жизненных сценариях.

ИИ-агенты в ВТБ сегодня работают в двух направлениях. Для сотрудника банка находят нужные данные в системах, учитывают контекст обращения и позволяют быстрее и качественнее отвечать на запросы. В клиентских сценариях ИИ-советник помогает собирать инвестиционный портфель под риск-профиль и готовить рекомендации для конкретного пользователя.

"Мы кардинально меняем саму концепцию банковского обслуживания. Финансы – это инструмент, а жизнь – истинная ценность. Цифровой советник будет помогать клиенту заранее видеть возможности в решении жизненных вопросов, получать персонализированные предложения", – приводит пресс-служба банка слова Скоробогатовой.