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ВТБ запустит цифрового помощника для путешествий в этом году - РИА Новости, 03.06.2026
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Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
10:30 03.06.2026
ВТБ запустит цифрового помощника для путешествий в этом году

ВТБ запустит цифрового помощника для путешествий в 2026 году

© Фото предоставлено пресс-службой ВТБЛоготип ВТБ
Логотип ВТБ - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото предоставлено пресс-службой ВТБ
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. ВТБ готовится к запуску в этом году генеративного ИИ-агента, который поможет клиентам с организацией поездок, сообщила в рамках ПМЭФ-2026 первый заместитель президента – председателя правления банка Ольга Скоробогатова.
Цифровой помощник будет работать в режиме личного ассистента по путешествиям. Он будет формировать персонализированные советы и предложения. Например, если система заметит устойчивый интерес клиента к поездкам или приближение сезона отпусков, ИИ-агент предложит варианты перелетов или жилья.
Клиент сможет обратиться в чат и получить от умного помощника ответ на вопросы где найти авиа- или ж/д билеты, туры и предложения от партнеров. Ассистент учитывает историю покупок, бонусные программы и другие пожелания по типу отдыха. ИИ-агент будет помогать и в других жизненных сценариях.
ИИ-агенты в ВТБ сегодня работают в двух направлениях. Для сотрудника банка находят нужные данные в системах, учитывают контекст обращения и позволяют быстрее и качественнее отвечать на запросы. В клиентских сценариях ИИ-советник помогает собирать инвестиционный портфель под риск-профиль и готовить рекомендации для конкретного пользователя.
"Мы кардинально меняем саму концепцию банковского обслуживания. Финансы – это инструмент, а жизнь – истинная ценность. Цифровой советник будет помогать клиенту заранее видеть возможности в решении жизненных вопросов, получать персонализированные предложения", – приводит пресс-служба банка слова Скоробогатовой.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
ПМЭФ-2026Ольга СкоробогатоваВТБ (банк)
 
 
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