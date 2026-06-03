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ВС России нанесли удары по укрепрайону ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 03.06.2026
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13:01 03.06.2026
ВС России нанесли удары по укрепрайону ВСУ в Днепропетровской области

ВС России нанесли удары по укрепрайону ВСУ у Лесного в Днепропетровской области

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВС России поразили укрепленные позиции подразделений ВСУ в районе Лесного в Днепропетровской области.
  • Удары нанесли экипажи бомбардировочной авиации 11 армии ВВС и ПВО Воздушно-космических сил.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Российские бомбардировщики и истребители нанесли удары по скоплению ВСУ на укрепленных позициях в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.
Разведчики ВС РФ обнаружили укрепленные позиции подразделений ВСУ в районе населенного пункта Лесное в Днепропетровской области.
"По выявленным целям экипажи бомбардировочной авиации 11 армии ВВС и ПВО Воздушно-космических сил России нанесли авиационные удары в момент наибольшего скопления личного состава противника", - говорится в сообщении.
Отмечается, что средства объективного контроля подтвердили успешное поражение всех выявленных целей.
Кроме того, Минобороны РФ показало видеоролик с кадрами нанесения удара.
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