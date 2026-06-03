ВФЛА откроет беговой центр на территории "Сириуса"

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"Сириус" обладает уникальными компетенциями в сфере подготовки спортсменов и благоприятными климатическими условиями, которые позволяют эффективно проводить тренировочные мероприятия в течение всего года. Сегодня федеральная территория — одна из ключевых площадок для развития российского спорта и внедрения современных подходов в спортивной подготовке. Подписание соглашения позволит объединить усилия для развития легкой атлетики, создания дополнительных возможностей для массового спорта и подготовки спортсменов высокого уровня", — передает пресс-служба ВФЛА слова Петра Фрадков.