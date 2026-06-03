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ВФЛА откроет беговой центр на территории "Сириуса" - РИА Новости Спорт, 03.06.2026
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19:10 03.06.2026

ВФЛА откроет беговой центр на территории "Сириуса"

© Фото : Пресс-служба ПСБПредседатель Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), глава Банка ПСБ Петр Фрадков
Председатель Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), глава Банка ПСБ Петр Фрадков - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : Пресс-служба ПСБ
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) откроет бесплатный беговой центр для регулярных занятий спортом и подготовки к соревнованиям на федеральной территории "Сириус", сообщили РИА Новости в пресс-службе федерации.
Председатель ВФЛА Петр Фрадков и глава администрации федеральной территории "Сириус" Дмитрий Плишкин подписали соглашение на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«
"Сириус" обладает уникальными компетенциями в сфере подготовки спортсменов и благоприятными климатическими условиями, которые позволяют эффективно проводить тренировочные мероприятия в течение всего года. Сегодня федеральная территория — одна из ключевых площадок для развития российского спорта и внедрения современных подходов в спортивной подготовке. Подписание соглашения позволит объединить усилия для развития легкой атлетики, создания дополнительных возможностей для массового спорта и подготовки спортсменов высокого уровня", — передает пресс-служба ВФЛА слова Петра Фрадков.
Соглашение предусматривает комплексное сотрудничество в сфере развития и популяризации легкой атлетики. Речь идет о проведении физкультурных и спортивных мероприятий, развитии инфраструктуры, создании сборной команды федеральной территории по легкой атлетике, совершенствовании системы спортивного образования и подготовке профильных кадров.
Спортсмены - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
ВФЛА запустит масштабный проект по строительству центров бега
18 мая, 13:44
В мае ВФЛА объявила о запуске федерального проекта по строительству сети бесплатных беговых центров для любителей спорта. Первые объекты появятся более чем в 20 городах России. Проект реализуется при финансовой поддержке АНО "Евразия".
 
Легкая атлетикаПетр ФрадковДмитрий ПлишкинВсероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА)Федеральная территория "Сириус"
 
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