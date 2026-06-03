ВФЛА откроет беговой центр на территории "Сириуса"

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) откроет бесплатный беговой центр для регулярных занятий спортом и подготовки к соревнованиям на федеральной территории "Сириус", сообщили РИА Новости в пресс-службе федерации.
Председатель ВФЛА Петр Фрадков и глава администрации федеральной территории "Сириус" Дмитрий Плишкин подписали соглашение на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
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"Сириус" обладает уникальными компетенциями в сфере подготовки спортсменов и благоприятными климатическими условиями, которые позволяют эффективно проводить тренировочные мероприятия в течение всего года. Сегодня федеральная территория — одна из ключевых площадок для развития российского спорта и внедрения современных подходов в спортивной подготовке. Подписание соглашения позволит объединить усилия для развития легкой атлетики, создания дополнительных возможностей для массового спорта и подготовки спортсменов высокого уровня", — передает пресс-служба ВФЛА слова Петра Фрадков.
Соглашение предусматривает комплексное сотрудничество в сфере развития и популяризации легкой атлетики. Речь идет о проведении физкультурных и спортивных мероприятий, развитии инфраструктуры, создании сборной команды федеральной территории по легкой атлетике, совершенствовании системы спортивного образования и подготовке профильных кадров.
В мае ВФЛА объявила о запуске федерального проекта по строительству сети бесплатных беговых центров для любителей спорта. Первые объекты появятся более чем в 20 городах России. Проект реализуется при финансовой поддержке АНО "Евразия".