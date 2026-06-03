ВЭБ.РФ: производительность после цифровизации процессов выросла втрое

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Производительность труда в ВЭБ.РФ за последний стратегический цикл выросла в 2,5–3 раза за счет цифровизации и оптимизации бизнес-процессов, сообщил первый зампред корпорации развития Алексей Мирошниченко на сессии "Как внедрить оптимизацию процессов в органах государственной власти" в рамках ПМЭФ-2026.

« "Производительность труда выросла в 2,5–3 раза. И второй из наблюдаемых эффектов — у нас в полтора раза сократилось время рассмотрения вопроса на кредитном комитете. То есть за счет стандартизации материала, за счет шаблонизации того, что нужно вывести, за счет разделения на ветки (что идет на большую ветку, а что — на малую) мы смогли даже в неоднородном, сложно типизированном, сложно шаблонизированном процессе достичь этих результатов", — приводит пресс-служба института развития слова Мирошниченко.

По словам первого зампреда, ВЭБ. РФ проводит оптимизацию регулярно — примерно раз в год-полтора. Ее цели — ускорение принятия решений и повышение производительности труда. Это критично с учетом масштаба задач. Ежегодно перед корпорацией стоит цель по поддержке инвестиций в основные средства около триллиона рублей в год, а каждое решение нужно принимать и реализовывать быстро.

Он пояснил, что специфика ВЭБ.РФ не позволяет полностью передать принятие решений машине, как это делает розничный банк. Портфель группы — около 10 триллиона рублей примерно на 500 сделок, каждая из которых крупная, а цена ошибки исчисляется десятками миллиардов рублей. Поэтому ставка была сделана не только на технологии, но и на изменение поведенческих практик сотрудников.

Когда процесс полностью перевели в цифровой формат — со стандартизированными этапами и фиксацией статусов, — у корпорации появилась база для анализа собственной работы, рассказал первый зампред. Среди ключевых поведенческих принципов он назвал персональную ответственность за проект и его показатели, конкретность заключений (четкое "за" или "против" с понятными условиями) и ориентацию на внутреннего клиента.

В результате, по словам Мирошниченко, за предыдущий цикл бизнес группы вырос вдвое при сокращении численности примерно на 20%. Отдельно он отметил, что часть оптимизации возможна и без IT — за счет замены служебных записок на более простые каналы коммуникации, тогда как при создании клиентских продуктов информационные технологии становятся ключевым каналом взаимодействия.