В России создадут объединенный пенсионный фонд с госконтролем

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВЭБ и правительство готовят законопроект о создании объединенного пенсионного фонда под контролем государственных организаций.
- С принятием закона у ВЭБ появится доступ к долгосрочным сбережениям населения и пенсионным накоплениям для инвестирования в технологические проекты.
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. ВЭБ и правительство готовят законопроект о создании объединенного пенсионного фонда, который будет находиться под контролем госорганизаций, заявил председатель корпорации развития Игорь Шувалов.
"Мы вместе с правительством разрабатываем определенный законопроект, который позволит создать объединенный пенсионный фонд, где контрольный пакет будет принадлежать государственным организациям", — сказал он на заседании Совета Федерации.
По словам Шувалова, пока обсуждается участие ВЭБ и ВТБ.
Он отметил, что с принятием закона у ВЭБ появится доступ к дополнительной финансовой возможности. Таким образом, госкорпорация сможет оперировать долгосрочными сбережениями населения и пенсионными накоплениями, инвестируя эти деньги в современные технологические проекты, добавил Шувалов.
В июле прошлого года сообщалось, что пенсионные накопления в государственной управляющей компании ВЭБ.РФ, частных управляющих компаниях и негосударственных пенсионных фондах формируют свыше 72,1 миллиона человек. При этом в ВЭБ средства держат почти 36,3 миллиона человек, а их размер превысил 844 миллиарда рублей.