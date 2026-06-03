В России создадут объединенный пенсионный фонд с госконтролем

Краткий пересказ от РИА ИИ ВЭБ и правительство готовят законопроект о создании объединенного пенсионного фонда под контролем государственных организаций.

С принятием закона у ВЭБ появится доступ к долгосрочным сбережениям населения и пенсионным накоплениям для инвестирования в технологические проекты.

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. ВЭБ и правительство готовят законопроект о создании объединенного пенсионного фонда, который будет находиться под контролем госорганизаций, заявил председатель корпорации развития Игорь Шувалов.

"Мы вместе с правительством разрабатываем определенный законопроект, который позволит создать объединенный пенсионный фонд, где контрольный пакет будет принадлежать государственным организациям", — сказал он на заседании Совета Федерации

По словам Шувалова , пока обсуждается участие ВЭБ и ВТБ.

Он отметил, что с принятием закона у ВЭБ появится доступ к дополнительной финансовой возможности. Таким образом, госкорпорация сможет оперировать долгосрочными сбережениями населения и пенсионными накоплениями, инвестируя эти деньги в современные технологические проекты, добавил Шувалов.