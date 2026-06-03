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В России создадут объединенный пенсионный фонд с госконтролем - РИА Новости, 03.06.2026
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14:43 03.06.2026 (обновлено: 14:44 03.06.2026)
В России создадут объединенный пенсионный фонд с госконтролем

ВЭБ.РФ разрабатывает законопроект о создании объединенного НПФ с госконтролем

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов
Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВЭБ и правительство готовят законопроект о создании объединенного пенсионного фонда под контролем государственных организаций.
  • С принятием закона у ВЭБ появится доступ к долгосрочным сбережениям населения и пенсионным накоплениям для инвестирования в технологические проекты.
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. ВЭБ и правительство готовят законопроект о создании объединенного пенсионного фонда, который будет находиться под контролем госорганизаций, заявил председатель корпорации развития Игорь Шувалов.
"Мы вместе с правительством разрабатываем определенный законопроект, который позволит создать объединенный пенсионный фонд, где контрольный пакет будет принадлежать государственным организациям", — сказал он на заседании Совета Федерации.
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По словам Шувалова, пока обсуждается участие ВЭБ и ВТБ.
Он отметил, что с принятием закона у ВЭБ появится доступ к дополнительной финансовой возможности. Таким образом, госкорпорация сможет оперировать долгосрочными сбережениями населения и пенсионными накоплениями, инвестируя эти деньги в современные технологические проекты, добавил Шувалов.
В июле прошлого года сообщалось, что пенсионные накопления в государственной управляющей компании ВЭБ.РФ, частных управляющих компаниях и негосударственных пенсионных фондах формируют свыше 72,1 миллиона человек. При этом в ВЭБ средства держат почти 36,3 миллиона человек, а их размер превысил 844 миллиарда рублей.
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РоссияИгорь ШуваловПравительство РФВЭБ.РФ (ВЭБ)Экономика
 
 
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