"Ухта" в третий раз обыграла "Тюмень" в финале чемпионата России по футзалу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Команда «Ухта» победила «Тюмень» в третьем матче финальной серии чемпионата России по футзалу со счетом 6:2.
- Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу «Ухты».
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. "Ухта" победила "Тюмень" в третьем матче финальной серии чемпионата России по футзалу.
Встреча в Тюмени завершилась со счетом 6:2 в пользу гостей, в составе которых хет-трик оформил Фелипе Парадински (15, 28, 35-я минуты), также по голу забили Михаил Москалев (5), Владислав Мусин-Пушкин (19) и Дмитрий Хусаинов (29). У "Тюмени" отличились Денис Неведров (2) и Александр Дерябин (9).
Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу "Ухты". Четвертый матч серии пройдет 4 июня в Тюмени.