Рейтинг@Mail.ru
"Ухта" в третий раз обыграла "Тюмень" в финале чемпионата России по футзалу - РИА Новости Спорт, 03.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
20:10 03.06.2026
"Ухта" в третий раз обыграла "Тюмень" в финале чемпионата России по футзалу

"Ухта" одержала третью победу над "Тюменью" в финале ЧР по футзалу

© Соцсети клуба "Ухта"Футболисты "Ухты"
Футболисты Ухты - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Соцсети клуба "Ухта"
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Команда «Ухта» победила «Тюмень» в третьем матче финальной серии чемпионата России по футзалу со счетом 6:2.
  • Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу «Ухты».
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. "Ухта" победила "Тюмень" в третьем матче финальной серии чемпионата России по футзалу.
Встреча в Тюмени завершилась со счетом 6:2 в пользу гостей, в составе которых хет-трик оформил Фелипе Парадински (15, 28, 35-я минуты), также по голу забили Михаил Москалев (5), Владислав Мусин-Пушкин (19) и Дмитрий Хусаинов (29). У "Тюмени" отличились Денис Неведров (2) и Александр Дерябин (9).
Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу "Ухты". Четвертый матч серии пройдет 4 июня в Тюмени.
Главный тренер женской сборной России по футболу Юрий Красножан - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Красножан выделил атмосферу на матчах женской сборной в Китае
Вчера, 19:34
 
ФутболСпортУхтаТюмень
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    04.06 16:00
    М. Костюк
    М. Андреева
  • Теннис
    04.06 17:30
    Д. Шнайдер
    М. Хвалиньская
  • Футбол
    04.06 20:00
    Швеция
    Греция
  • Футбол
    04.06 22:00
    Испания
    Ирак
  • Футбол
    04.06 22:10
    Франция
    Кот-д’Ивуар
  • Хоккей
    05.06 03:00
    Каролина
    Вегас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала