"Ухта" в третий раз обыграла "Тюмень" в финале чемпионата России по футзалу

"Ухта" одержала третью победу над "Тюменью" в финале ЧР по футзалу

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