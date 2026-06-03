УЕФА запретил "Турану" выступать в Лиге конференций из-за договорных матчей

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отклонил апелляцию азербайджанского клуба "Туран" и запретил ему выступать в Лиге конференций сезона-2026/27 из-за участия в организации договорных матчей, сообщается в письме, опубликованном на сайте организации.