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УЕФА запретил "Турану" выступать в Лиге конференций из-за договорных матчей - РИА Новости Спорт, 03.06.2026
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Футбол
 
12:20 03.06.2026 (обновлено: 13:11 03.06.2026)
УЕФА запретил "Турану" выступать в Лиге конференций из-за договорных матчей

УЕФА запретил азербайджанскому «Турану» участвовать в Лиге конференций

© Fotolia / Kristina AfanasyevaФлаг Азербайджана
Флаг Азербайджана - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Fotolia / Kristina Afanasyeva
Флаг Азербайджана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • УЕФА отклонил апелляцию азербайджанского клуба «Туран» и запретил ему выступать в Лиге конференций сезона-2026/27 из-за участия в организации договорных матчей.
  • Основанием для запрета стало решение АФФА по итогам расследования 2019 года, в результате которого семь футболистов были пожизненно отстранены от футбольной деятельности.
  • «Туран» заявил о несогласии с решением УЕФА и намерении добиться его пересмотра через юридические процедуры, в том числе обратившись в Спортивный арбитражный суд (CAS).
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отклонил апелляцию азербайджанского клуба "Туран" и запретил ему выступать в Лиге конференций сезона-2026/27 из-за участия в организации договорных матчей, сообщается в письме, опубликованном на сайте организации.
В понедельник Sputnik Азербайджан со ссылкой на sportinfo.az сообщил, что клуб из Товуза получил официальное письмо от УЕФА с уведомлением о запрете на участие в турнире. Основанием стало решение Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) по итогам расследования 2019 года, в результате которого семь футболистов были пожизненно отстранены от футбольной деятельности за участие в договорных матчах. Позднее "Туран" подал апелляцию на решение УЕФА.
После публикации решения клуб в среду на своем сайте заявил о несогласии с ним и намерении добиться его пересмотра через юридические процедуры. Подчеркивается, что "Туран" планирует обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS), при этом продолжает подготовку к участию в турнире и планирует провести учебно-тренировочный сбор в Турции.
По итогам сезона-2025/26 "Туран" набрал 59 очков и занял третье место в чемпионате Азербайджана, получив право выступить в квалификации Лиги конференций. Клуб впервые за 32 года завоевал путевку в еврокубки. С июля 2024 года "Туран" возглавляет бывший тренер казанского "Рубина" и "Ростова" Курбан Бердыев.
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