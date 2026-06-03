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Путин подарил президенту Танзании букет цветов после переговоров в Кремле - РИА Новости, 03.06.2026
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19:49 03.06.2026
Путин подарил президенту Танзании букет цветов после переговоров в Кремле

Путин подарил Самии Сулуху Хассан букет цветов после переговоров в Кремле

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Танзании Самия Сулуху Хассан после встречи в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и президент Танзании Самия Сулуху Хассан после встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Танзании Самия Сулуху Хассан после встречи в Кремле
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин подарил лидеру Танзании Самии Сулуху Хассан букет цветов после завершения переговоров в Кремле.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подарил лидеру Танзании Самии Сулуху Хассан букет цветов после завершения переговоров в Кремле.
Переговоры глав государств прошли в среду в Кремле. Самия Сулуху Хассан находится в России с государственным визитом с 3 по 5 июня.
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Провожая коллегу из Большого Кремлевского дворца, Путин преподнес ей букет цветов светлых тонов.
"Спасибо вам большое за визит", - сказал президент России.
Глава Танзании также поблагодарила российского лидера и добавила, что их новая встреча состоится уже через день.
"Увидимся в Петербурге", - отметила она.
"Увидимся", - ответил Путин.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Самия Сулуху Хассан в пятницу вместе с Путиным примет участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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