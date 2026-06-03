Путин подарил президенту Танзании букет цветов после переговоров в Кремле

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин подарил лидеру Танзании Самии Сулуху Хассан букет цветов после завершения переговоров в Кремле.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подарил лидеру Танзании Самии Сулуху Хассан букет цветов после завершения переговоров в Кремле.
Переговоры глав государств прошли в среду в Кремле. Самия Сулуху Хассан находится в России с государственным визитом с 3 по 5 июня.
Провожая коллегу из Большого Кремлевского дворца, Путин преподнес ей букет цветов светлых тонов.
"Спасибо вам большое за визит", - сказал президент России.
Глава Танзании также поблагодарила российского лидера и добавила, что их новая встреча состоится уже через день.
"Увидимся в Петербурге", - отметила она.
"Увидимся", - ответил Путин.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Самия Сулуху Хассан в пятницу вместе с Путиным примет участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.