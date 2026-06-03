ФСИН раскрыла подробности о волгоградце, задержанном за госизмену

Краткий пересказ от РИА ИИ Житель Волгограда, осужденный к принудительным работам, сотрудничал с украинскими боевиками.

Мужчина активировал российские сим-карты, которые использовались для афер в отношении близких родственников военных ВС РФ.

Ведомства ФСБ, МВД и ФСИН пресекли деятельность жителя Волгограда, возбуждены дела о госизмене и заведомо ложных сообщениях о терактах.

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Житель Волгограда, будучи осужденным к принудительным работам, из исправительного центра сотрудничал с украинскими боевиками, активируя сим-карты для афер с родственниками бойцов ВС РФ, сообщили РИА Новости в пресс-бюро ФСИН РФ.

В среду в ФСБ РФ рассказали, что ведомство вместе с МВД и ФСИН РФ пресекло деятельность жителя Волгограда , причастного к государственной измене. Мужчина за деньги сотрудничал с ВСУ и активировал российские сим-карты, которые использовались в том числе для афер в отношении близких родственников пропавших без вести и попавших в плен военных ВС РФ. Возбуждены дела о госизмене и заведомо ложных сообщениях о терактах.

"В результате совместных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что с 2023 года мужчина, отбывающий наказание в виде принудительных работ в исправительном центре в Волгоградской области , сотрудничал на конфиденциальной основе с представителем одного из подразделений вооруженных сил Украины", - сообщили в пресс-бюро ФСИН.

Отмечается, что осужденный к принудительным работам воспользовался тем, что ему по закону за счет собственных денег разрешалось пользоваться ноутбуками, электронными носителями, интернетом, а также периодически покидать исправительный центр.