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ФСИН раскрыла подробности о волгоградце, задержанном за госизмену - РИА Новости, 03.06.2026
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07:53 03.06.2026 (обновлено: 08:48 03.06.2026)
ФСИН раскрыла подробности о волгоградце, задержанном за госизмену

Задержанный волгоградец обманывал близких бойцов ВС РФ из исправительного центра

© Национальный антитеррористический комитетСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Национальный антитеррористический комитет
Сотрудник ФСБ России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Волгограда, осужденный к принудительным работам, сотрудничал с украинскими боевиками.
  • Мужчина активировал российские сим-карты, которые использовались для афер в отношении близких родственников военных ВС РФ.
  • Ведомства ФСБ, МВД и ФСИН пресекли деятельность жителя Волгограда, возбуждены дела о госизмене и заведомо ложных сообщениях о терактах.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Житель Волгограда, будучи осужденным к принудительным работам, из исправительного центра сотрудничал с украинскими боевиками, активируя сим-карты для афер с родственниками бойцов ВС РФ, сообщили РИА Новости в пресс-бюро ФСИН РФ.
В среду в ФСБ РФ рассказали, что ведомство вместе с МВД и ФСИН РФ пресекло деятельность жителя Волгограда, причастного к государственной измене. Мужчина за деньги сотрудничал с ВСУ и активировал российские сим-карты, которые использовались в том числе для афер в отношении близких родственников пропавших без вести и попавших в плен военных ВС РФ. Возбуждены дела о госизмене и заведомо ложных сообщениях о терактах.
"В результате совместных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что с 2023 года мужчина, отбывающий наказание в виде принудительных работ в исправительном центре в Волгоградской области, сотрудничал на конфиденциальной основе с представителем одного из подразделений вооруженных сил Украины", - сообщили в пресс-бюро ФСИН.
Отмечается, что осужденный к принудительным работам воспользовался тем, что ему по закону за счет собственных денег разрешалось пользоваться ноутбуками, электронными носителями, интернетом, а также периодически покидать исправительный центр.
Подозреваемый в госизмене задержан и заключен под стражу.
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