Трамп пока не принял решения по соглашению с Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ Трамп заявил, что пока не принял решение, заключать ли мирное соглашение с Ираном или действовать иным путем.

Расходы США на операцию против Ирана превысили 100 миллиардов долларов, по неофициальным данным.

ВАШИНГТОН, 3 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не принял решение, заключать ли мирное соглашение с Ираном или действовать иным путем.

« "Теперь мне нужно принять решение, подписываем ли мы соглашение или действуем другим путем, а другой путь — неприятный", — сказал Трамп в интервью изданию New York Post

Американский лидер заявил, что считает США "самой сильной страной в мире" с "самой мощной армией", выступив с утверждением, что военно-морские и военно-воздушные силы Ирана якобы были уничтожены.

Тем временем, расходы США на операцию против Ирана, по неофициальным данным портала, уже превысили 100 миллиардов, хотя сам Пентагон точных цифр не озвучивает.