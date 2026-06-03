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Трамп пока не принял решения по соглашению с Ираном - РИА Новости, 03.06.2026
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14:11 03.06.2026
Трамп пока не принял решения по соглашению с Ираном

NYT: Трамп заявил, что пока не решил, заключать ли мирное соглашение с Ираном

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп заявил, что пока не принял решение, заключать ли мирное соглашение с Ираном или действовать иным путем.
  • Расходы США на операцию против Ирана превысили 100 миллиардов долларов, по неофициальным данным.
ВАШИНГТОН, 3 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не принял решение, заключать ли мирное соглашение с Ираном или действовать иным путем.
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"Теперь мне нужно принять решение, подписываем ли мы соглашение или действуем другим путем, а другой путь — неприятный", — сказал Трамп в интервью изданию New York Post.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
Прервав переговоры, Иран добился желаемого
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Американский лидер заявил, что считает США "самой сильной страной в мире" с "самой мощной армией", выступив с утверждением, что военно-морские и военно-воздушные силы Ирана якобы были уничтожены.
Тем временем, расходы США на операцию против Ирана, по неофициальным данным портала, уже превысили 100 миллиардов, хотя сам Пентагон точных цифр не озвучивает.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров. -0-
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В миреСШАИранИзраильДональд ТрампМинистерство обороны СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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