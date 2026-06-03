Таубер считает, что после выступления на ПМЭФ ей ужесточат приговор

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Суд Кишинева приговорил Марину Таубер к 7,5 года лишения свободы по делу о финансировании партии "Шор".
- Апелляционная палата Кишинева должна вынести решение по апелляции 5 июня.
- Таубер допустила ужесточение приговора после своего выступления на ПМЭФ.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Бывший депутат парламента Молдавии Марина Таубер рассказала РИА Новости, что допускает ужесточение приговора ей по итогам рассмотрения апелляции по делу о финансировании партии "Шор".
Суд Кишинева 30 сентября приговорил Таубер к 7,5 годам лишения свободы по делу о финансировании партии "Шор" и вмешательстве в правосудие. При этом она была оправдана в связи с обвинением во вмешательстве в дела правосудия. Приговор был оспорен и стороной защитой, и прокуратуры. Последняя требует ужесточения приговора. Апелляционная палата Кишинева должна вынести решение 5 июня.
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"(Ужесточение приговора - ред.) может быть, особенно после моего сегодняшнего выступления", - сказала она на полях Петербургского международного экономического форума.
Таубер уточнила, что имеет в виду обращение в своем Telegram-канале. В нем она заявила об атаке в Молдавии на оппозиционных политиков и на право граждан не соглашаться с властью партии президента Майи Санду.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.