Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экс-депутат парламента Молдавии Марина Таубер заявила на ПМЭФ, что Молдавия является жертвой дипфейков и соцсетей, которыми манипулируют сторонники Запада.
- ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Молдавия является жертвой дипфейков и соцсетей, которыми манипулируют сторонники Запада, заявила на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) экс-депутат парламента республики Марина Таубер.
ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня, РИА Новости выступает его генеральным информационным партнером.
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"Такие страны, как наша, являются жертвами дипфейков, жертвами искусственного интеллекта, жертвами соцсетей и жертвами того, что соцсетями управляют несколько человек в мире. Вот сегодня они поддерживают Запад; значит все те, кто против Запада, подпадают под полный бан", - сказала Таубер на сессии, посвященной СМИ в эпоху искусственного интеллекта на евразийском пространстве.