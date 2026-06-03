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Таубер назвала Молдавию жертвой дипфейков и соцсетей - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
15:16 03.06.2026
Таубер назвала Молдавию жертвой дипфейков и соцсетей

Экс-депутат Таубер: Молдавия является жертвой дипфейков и соцсетей Запада

© Фото : пресс-служба политблока "Победа"Марина Таубер
Марина Таубер - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : пресс-служба политблока "Победа"
Марина Таубер. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-депутат парламента Молдавии Марина Таубер заявила на ПМЭФ, что Молдавия является жертвой дипфейков и соцсетей, которыми манипулируют сторонники Запада.
  • ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Молдавия является жертвой дипфейков и соцсетей, которыми манипулируют сторонники Запада, заявила на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) экс-депутат парламента республики Марина Таубер.
ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня, РИА Новости выступает его генеральным информационным партнером.
«
"Такие страны, как наша, являются жертвами дипфейков, жертвами искусственного интеллекта, жертвами соцсетей и жертвами того, что соцсетями управляют несколько человек в мире. Вот сегодня они поддерживают Запад; значит все те, кто против Запада, подпадают под полный бан", - сказала Таубер на сессии, посвященной СМИ в эпоху искусственного интеллекта на евразийском пространстве.
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ПМЭФ-2026В миреМолдавияМарина Таубер
 
 
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