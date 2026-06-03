Таубер рассказала, как Санду пришла к власти

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экс-член парламента Молдавии Марина Таубер заявила, что президент и парламент республики пришли к власти на волне фейков о Европейском союзе.
- Марина Таубер высказала свое мнение в ходе выступления на сессии ПМЭФ, который проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Президент и парламент Молдавии пришли к власти на волне фейков о том, как хорош Европейский союз, заявила экс-член парламента республики Марина Таубер.
«
"У нас в Молдове нелегитимный президент, нелегитимный парламент. У нас эти люди пришли к власти… на волне фейков о том, что такое Евросоюз, насколько он хорош. И за счет того, что они использовали соцсети, алгоритмы и всяческие манипуляции в адрес молодежи", - сказала Таубер в ходе своего выступления на сессии ПМЭФ "Медиа в эпоху ИИ на евразийском пространстве: как странам выжить в условиях информационного противодействия с применением ИИ-технологий".
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.