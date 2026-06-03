Таубер рассказала, как Санду пришла к власти

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"У нас в Молдове нелегитимный президент, нелегитимный парламент. У нас эти люди пришли к власти… на волне фейков о том, что такое Евросоюз, насколько он хорош. И за счет того, что они использовали соцсети, алгоритмы и всяческие манипуляции в адрес молодежи", - сказала Таубер в ходе своего выступления на сессии ПМЭФ "Медиа в эпоху ИИ на евразийском пространстве: как странам выжить в условиях информационного противодействия с применением ИИ-технологий".