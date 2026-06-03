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Таубер рассказала, как Санду пришла к власти - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
14:52 03.06.2026 (обновлено: 15:23 03.06.2026)
Таубер рассказала, как Санду пришла к власти

Таубер заявила, что Санду пришла к власти на волне фейков о том, как хорош ЕС

© Marina Tauber/TelegramМарина Таубер
Марина Таубер - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Marina Tauber/Telegram
Марина Таубер. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-член парламента Молдавии Марина Таубер заявила, что президент и парламент республики пришли к власти на волне фейков о Европейском союзе.
  • Марина Таубер высказала свое мнение в ходе выступления на сессии ПМЭФ, который проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Президент и парламент Молдавии пришли к власти на волне фейков о том, как хорош Европейский союз, заявила экс-член парламента республики Марина Таубер.
«
"У нас в Молдове нелегитимный президент, нелегитимный парламент. У нас эти люди пришли к власти… на волне фейков о том, что такое Евросоюз, насколько он хорош. И за счет того, что они использовали соцсети, алгоритмы и всяческие манипуляции в адрес молодежи", - сказала Таубер в ходе своего выступления на сессии ПМЭФ "Медиа в эпоху ИИ на евразийском пространстве: как странам выжить в условиях информационного противодействия с применением ИИ-технологий".
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026В миреМолдавияЕвросоюзМайя СандуМарина Таубер
 
 
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