Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения российской группировки войск "Восток" продолжили продвижение вглубь обороны противника.
- ВСУ за сутки потеряли около 435 военных и военную технику.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей, в результате чего украинские войска за сутки потеряли около 435 военных, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Гавриловка Днепропетровской области, Неженка, Новоселовка, Омельник и Новониколаевка Запорожской области.
"Противник потерял до 435 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и артиллерийское орудие", - добавили в Минобороны РФ.