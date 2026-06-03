ВСУ за сутки потеряли до 435 боевиков в зоне действий "Востока"

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей, в результате чего украинские войска за сутки потеряли около 435 военных, сообщило Минобороны РФ.