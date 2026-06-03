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Суд признал законной отмену еще одного бренда "Ласковый май" - РИА Новости, 03.06.2026
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18:59 03.06.2026 (обновлено: 19:03 03.06.2026)
Суд признал законной отмену еще одного бренда "Ласковый май"

РИА Новости: решение об отмене еще одного бренда Ласковый май признали законным

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкАндрей Разин
Андрей Разин - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Андрей Разин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд по интеллектуальным правам признал законным решение Роспатента об аннулировании товарного знака "Ласковый май".
  • Правовая охрана бренда была прекращена по возражению вдовы Юрия Шатунова.
  • Роспатент согласился с аргументом, что словосочетание "Ласковый май" нельзя зарегистрировать в качестве товарного знака без согласия правообладателя, так как это цитата из песни.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам признал законным решение Роспатента, который в июне 2025 года аннулировал еще один товарный знак "Ласковый май", зарегистрированный более 20 лет назад одной из организаций Андрея Разина, бывшего продюсера группы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Такое же решение суд принял во вторник в отношении аналогичного знака "Ласковый май", зарегистрированного для иных классов товаров и услуг.
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Правовая охрана брендов была прекращена по возражению Светланы Шатуновой, вдовы Юрия Шатунова. Ей после смерти певца в 2022 году принадлежат права на музыкальные произведения "Ласкового мая", полученные Шатуновым в 2019 году от автора песен и создателя группы Сергея Кузнецова.
Роспатент согласился с Шатуновой, что словосочетание "Ласковый май" не могло быть зарегистрировано в качестве товарного знака, так как нельзя регистрировать обозначения, тождественные "названию произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения" без согласия правообладателя. Между тем, слова "Ласковый май" - это цитата из песни "Лето" Кузнецова, которого о согласии не спрашивали и который в 2019 году передал права на эту и другие песни Шатунову.
Оба товарных знака были зарегистрированы Разиным в 2003 году на имя сочинской "Центральной творческой студии для одаренных детей "Ласковый май" для широкого круга товаров и услуг. Затем права на бренд несколько раз переходили к разным лицам, в том числе к Разину. Последним правообладателем был Николай Коржиков.
Коржиков в сентябре 2025 года оспорил в суде решения Роспатента об отмене регистрации брендов. Суд его требования отклонил.
Разин сейчас заочно обвинен в мошенничестве в особо крупном размере. По словам адвоката семьи Шатунова, следствие считает, что Разин долго использовал поддельный договор с Кузнецовым для получения денег как правообладатель музыкальных произведений. Санкция статьи предусматривает до 10 лет колонии. МВД объявило Разина в розыск.
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Андрей РазинЮрий ШатуновСергей Кузнецов (архитектор)Ласковый майФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
 
 
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