Суд привлек ЦБ к иску совладельцев "Технониколь" к Польше

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Арбитражный суд Москвы привлек Банк России в статусе третьего лица к делу по иску совладельцев группы «Технониколь» Сергея Колесникова и Игоря Рыбакова к Республике Польша и ряду соответчиков.
- Истцы требуют взыскать с ответчиков свыше 462 миллионов польских злотых и проценты за пользование чужими денежными средствами.
- К делу в качестве третьих лиц также привлечены прокуратура Москвы и Росфинмониторинг, предварительные слушания назначены на 17 августа.
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы привлек Банк России в статусе третьего лица к делу по иску совладельцев группы "Технониколь", занимающейся производством и продажей стройматериалов, Сергея Колесникова и Игоря Рыбакова к Республике Польша и ряду соответчиков, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Истцы требуют взыскать с ответчиков свыше 462 миллионов польских злотых (более 9,2 миллиарда рублей по курсу на 19 мая, это дата за неделю до подачи иска), а также проценты за пользование чужими денежными средствами с 1 июля 2025 года по дату фактической выплаты (более 1,3 миллиарда рублей на 19 мая). Более подробно основания исковых требований пока не сообщаются.
Солидарными соответчиками Польши в иске указаны Bank Polski, швейцарский производитель цемента и других стройматериалов Holcim AG, Holcim Polska и Чеслав Станислав Рыбак, бывший принудительный управляющий компаний Boerner Insulation и Boerner Service.
Кроме Банка России арбитражный суд Москвы привлек к делу в качестве третьих лиц прокуратуру Москвы и Росфинмониторинг. Предварительные слушания назначены на 17 августа.
Учредители группы "Технониколь" находятся в санкционном списке Польши, и страна ввела принудительное управление в компаниях Boerner Insulation и Boerner Service, собственниками которых, по данным властей, являются Колесников и Рыбаков.
"Технониколь" - крупный российский производитель кровельных, гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов, основанный в 1992 году Колесниковым и Рыбаковым. Сеть "Технониколь" насчитывает более 100 торговых отделений в России, Казахстане и Белоруссии.
Руководитель направления "Минеральная изоляция" компании "Технониколь" Василий Ткачев говорил в 2023 году, что заводы группы располагались в Великобритании, Италии, Германии, Польше и Литве. По его словам, "после начала спецоперации отношение ухудшилось к компании в Великобритании и Польше", при этом бизнес в Великобритании был продан, а в Польше актив был заморожен.