Суд привлек ЦБ к иску совладельцев "Технониколь" к Польше

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы привлек Банк России в статусе третьего лица к делу по иску совладельцев группы "Технониколь", занимающейся производством и продажей стройматериалов, Сергея Колесникова и Игоря Рыбакова к Республике Польша и ряду соответчиков, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Истцы требуют взыскать с ответчиков свыше 462 миллионов польских злотых (более 9,2 миллиарда рублей по курсу на 19 мая, это дата за неделю до подачи иска), а также проценты за пользование чужими денежными средствами с 1 июля 2025 года по дату фактической выплаты (более 1,3 миллиарда рублей на 19 мая). Более подробно основания исковых требований пока не сообщаются.